3 कारण क्यों WWE SummerSlam 2023 में Seth Rollins अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हार सकते हैं 

SummerSlam: इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में समरस्लैम (SummerSlam) 2023 के लिए आखिरकार सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs फिन बैलर (Finn Balor) के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रीमैच का ऐलान कर दिया गया। सैथ रॉलिंस पिछले इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में फिन बैलर को हराकर अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे थे। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस के लिए SummerSlam में अपना टाइटल रिटेन करना आसान नहीं होगा।

संभावना यह भी है कि सैथ रॉलिंस इस इवेंट में फिन बैलर के हाथों अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल गंवा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों सैथ रॉलिंस WWE SummerSlam 2023 में अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हार सकते हैं।

3- WWE में इस वक्त जजमेंट डे को बड़ा पुश दिया जा रहा है

फिन बैलर जजमेंट डे फैक्शन के लीडर हैं और इस फैक्शन को इस वक्त बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। बता दें, जजमेंट डे की रिया रिप्ली विमेंस वर्ल्ड चैंपियन हैं जबकि डेमियन प्रीस्ट मेंस MITB होल्डर हैं। वहीं, जजमेंट डे मेंबर डॉमिनिक मिस्टीरियो भी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत चुके हैं।

संभव है कि WWE जजमेंट डे का पुश SummerSlam 2023 में भी जारी रख सकती है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस इस इवेंट में फिन बैलर के हाथों अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देखना रोचक होगा कि डेमियन प्रीस्ट अपने ही साथी फिन बैलर पर MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश करते हैं या नहीं।

2- WWE पहले वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चेंज के लिए SummerSlam जैसे बड़े स्टेज को चुन सकती है

सैथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद से ही नियमित रूप से अपना टाइटल डिफेंड करते हुए आए हैं। उन्हें यह टाइटल जीते हुए 50 दिन से ऊपर हो चुका है और कई फैंस यह जानना चाहते हैं कि पहला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चेंज कब देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो SummerSlam को WWE के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक माना जाता है।

अगर इस इवेंट में कोई सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसे काफी सुर्खियां बटोरने का मौका मिलता है और टाइटल चेंज के जरिए शो का रोमांच बढ़ाने में भी मदद मिलती है। यही कारण है कि संभव है कि WWE SummerSlam में फिन बैलर के हाथों सैथ रॉलिंस की हार बुक करके पहला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चेंज करा सकती है।

1- WWE दिग्गज फिन बैलर को आखिरकार प्रोपर वर्ल्ड टाइटल रन देने के लिए

फिन बैलर WWE के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार्स में से एक हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक वर्ल्ड चैंपियन के रूप में प्रोपर रन नहीं दिया गया। याद दिला दें, फिन बैलर SummerSlam 2016 में यूनिवर्सल चैंपियन बने थे लेकिन इंजरी की वजह से उन्होंने अगले दिन ही अपना टाइटल छोड़ दिया था। देखा जाए तो फिन बैलर लंबा वर्ल्ड चैंपियनशिप रन डिजर्व करते हैं।

फिन बैलर इस वक्त जजमेंट डे लीडर के रूप में काफी डोमिनेंट सुपरस्टार बन चुके हैं और उन्हें चैंपियन बनाने का इससे बढ़िया दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से संभव है कि WWE SummerSlam में सैथ रॉलिंस को हारने के लिए बुक करके फिन बैलर को नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना सकती है। भले ही, फिन बैलर हील सुपरस्टार हैं लेकिन उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना अधिकतर फैंस को जरूर पसंद आएगा।