WWE ने SummerSlam 2023 के लिए कौन-कौन से मैचों का ऐलान किया है?

WWE: WWE इस समय अपने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट समरस्लैम (SummerSlam 2023) के लिए बुकिंग कर रही है। कंपनी का साल का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट 5 अगस्त (भारत में 6 अगस्त) को लाइव आने वाला है और इसमें कंपनी के कई प्रमुख सुपरस्टार्स हिस्सा लेते हुए फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं।

Money in the Bank के बाद से कंपनी में अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए स्टोरीलाइन ने तेजी पकड़ी और कई स्टार्स अपनी कहानी से फैंस को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। फैंस भी यह जानने को इच्छुक हैं कि कंपनी ने SummerSlam के लिए कौन-कौन से मैचों का ऐलान किया है और इस आर्टिकल में हम फैंस को SummerSlam में होने वाले मैचों के बारे में बताने वाले हैं।

WWE ने SummerSlam 2023 के लिए किन मैचों का ऐलान किया है?

WWE ने अभी तक SummerSlam 2023 के लिए दो मैचों का ऐलान किया है। सैथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। दोनों के बीच Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का रीमैच देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच रबर मुकाबला होने वाला है।

अमेरिकन नाईटमेयर और द बीस्ट इससे पहले दो बार अलग-अलग प्रीमियम लाइव इवेंट में भिड़ चुके हैं, जहां दोनों स्टार्स को एक-एक मैच में जीत मिली है। अब इन दोनों पूर्व चैंपियंस के बीच इस दुश्मनी का आखिरी मुकाबला होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों स्टार्स के बीच होने वाले इस मैच में शर्त जोड़ी जा सकती है।

WWE SummerSlam 2023 में Roman Reigns का मैच किसके खिलाफ होगा?

रोमन रेंस को SummerSlam 2023 के लिए शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी तक उनके मैच का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। मौजूदा स्टोरीलाइन को देखते हुए रेंस अपनी चैंपियनशिप को जे उसो के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड में इस मैच का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है।

WWE SummerSlam 2023 में कौन-कौन से मैच हो सकते हैं?

भले ही अभी तक कंपनी ने सिर्फ दो ही मैचों का ऐलान किया है, लेकिन समर की सबसे बड़ी पार्टी के लिए काफी समय रहता है। आपको बता दें कि गुंथर vs ड्रू मैकइंटायर, ऑस्टिन थ्योरी vs एलए नाइट, लोगन पॉल vs रिकोशे, ओस्का vs शार्लेट फ्लेयर vs बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली vs राकेल रॉड्रिगेज़ जैसे मैचों का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जा सकता है।