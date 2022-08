"मुझे पता था कि Roman Reigns WWE के टॉप Superstar बनेंगे" फेमस रेसलर ने अपने दुश्मन की जमकर तारीफ की

Drew McIntyre and Roman Reigns: पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) इवेंट से पहले अपने विरोधी और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) की खुलकर तारीफ की है।

रोमन रेंस कंपनी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले सुपरस्टार हैं। ट्राइबल चीफ का यह मैराथन यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन Payback 2020 इवेंट में शुरू हुआ था, जब उन्होंने द फीन्ड (ब्रे वायट) और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया था। ड्रू मैकइंटायर WWE Draft 2021 के बाद SmackDown में आ गए थे।

कई महीनों के बाद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में दिखे हैं। ड्रू SummerSlam 2022 के पहले हुए ब्लू ब्रांड के एपिसोड में पूर्व WWE चैंपियन शेमस को हराकर रोमन रेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बने थे। स्कॉटिश वॉरियर आगामी Clash at the Castle प्रीमियम लाइव में हेड ऑफ द टेबल को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगे।

ड्रू मैकइंटायर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की तारीफ की

WWE के शो The Bump में 37 वर्षीय WWE सुपरस्टार ने कहा कि उन्हें शुरू से पता था कि रोमन रेंस एक दिन कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बनेंगे। ड्रू मैकइंटायर ने कहा,

"देखिए! पिछले दो सालों में रोमन रेंस ने जो सफलता हासिल की है, वह बेशक तारीफ के लायक है लेकिन रेंस ने जो मुकाम इतने सालों की मेहनत के बाद पाया है और जो उन्होंने करके दिखाया है, वह अद्भुत है। मैं मौजूदा रोस्टर में सबसे ज्यादा इज्जत रोमन रेंस की करता हूं। मैं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन की सक्सेस जर्नी देखकर खुश हूं। मैंने रेंस को डेवलपमेंटल संस्था में देखा था, हमने कुछ मैच भी लड़े थे। जब मुझे कंपनी से रिलीज किया गया, तब मुझे पता था कि रोमन रेंस एक दिन कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बनेंगे।"

अब देखना दिलचस्प होगा कि Clash at the Castle इवेंट में ड्रू मैकइंटायर अपने सबसे बड़े दुश्मन रोमन रेंस को हरा पाते हैं या नहीं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Ujjaval