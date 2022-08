WWE Clash at the Castle में Roman Reigns के खिलाफ मैच के ऐलान के बाद पूर्व चैंपियन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई 

Drew Mcintyre: WWE द्वारा हाल ही में अगले इवेंट Clash at the Castle के लिए रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का ऐलान किया गया। इस बड़े मैच के ऐलान के बाद ड्रू मैकइंटायर की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए सिंतबर में यूके में होने जा रहे इस मैच को हाइप किया है।

ड्रू मैकइंटायर ने Clash at the Castle में रोमन रेंस के खिलाफ होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा-

"और शुरूआत हो चुकी है।"

बता दें, ड्रू मैकइंटायर WWE में काफी समय से रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक तरह से अपनी खुशी जाहिर की है। ड्रू मैकइंटायर अपने WWE करियर के दौरान अभी तक रोमन रेंस को हरा नहीं पाए हैं और मैकइंटायर इस मैच के जरिए ट्राइबल चीफ के खिलाफ पहली जीत दर्ज करना चाहेंगे।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने Clash at the Castle में रोमन रेंस के खिलाफ मैच में कैसे जगह बनाई?

ड्रू मैकइंटायर पिछले हफ्ते SmackDown में आयरिश डॉनीब्रूक मैच में शेमस का सामना करते हुए दिखाई दिए थे। इस मैच के विजेता को Clash at the Castle इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिर मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला था और मैकइंटायर आयरिश डॉनीब्रूक मैच जीतकर इस मैच में जगह बनाने में कामयाब रहे।

वहीं, रोमन रेंस हाल ही में संपन्न हुए SummerSlam इवेंट में ब्रॉक लैसनर को हराकर अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन करने में सफल रहे थे। यह देखना रोचक होगा कि अब रोमन रेंस Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपना टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन कर पाते हैं या नहीं। देखा जाए तो रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर के इस मैच के नतीजे का साफ-साफ अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन यह बात तो पक्की है कि इस मैच के दौरान बेहतरीन एक्शन देखने को मिलने वाला है।

