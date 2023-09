"हम आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं"- फेमस WWE Superstar ने The Rock को दी धमकी, बेइज्जती करते हुए साधा निशाना

The Rock: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) ने अपनी हालिया वापसी से चौंका दिया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रेसलमेनिया (WrestleMania 40) में वो रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ लड़ेंगे। ग्रेसन वॉलर (Grayson Waller) कई बार द रॉक (The Rock) पर निशाना साध चुके हैं और उन्होंने अब ग्रेंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल से पहले दिग्गज को एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) में नहीं आने की धमकी दी है।

ग्रेसन वॉलर ने हाल ही में ट्वीट करते हुए द रॉक पर निशाना साधा। उन्होंने रॉक को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले Elimination Chamber 2024 में नहीं आने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि वो रॉक को WrestleMania 40 में देखना चाहते हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा,

"ड्वेन जॉनसन (द रॉक), मूर्खता दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में आने की कोशिश मत करना। हम आपको अप्रैल 2024 (WrestleMania 40) के लिए स्वस्थ देखना चाहते हैं।"

आप नीचे ग्रेसन वॉलर का ट्वीट देख सकते हैं:

WWE Elimination Chamber 2024 के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने का हुआ जबरदस्त ऐलान, The Rock भी आएंगे नज़र?

काफी समय से खबरें सामने आ रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर इवेंट्स के सफल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी WWE शो का आयोजन कर सकता है। बाद में WWE ने आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट का ऐलान कर दिया। Elimination Chamber इवेंट पिछले दो सालों से यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर हो रहा था और एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है।

सऊदी अरब और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में Elimination Chamber 2024 इवेंट देखने को मिलेगा। यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में मौजूद ऑप्टस स्टेडियम में होने वाला है। इसका आयोजन 24 फरवरी 2024 को होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में इवेंट काफी सालों के बाद देखने को मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया में आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट 2018 में हुआ था। वहां पर Super ShowDown इवेंट देखने को मिला था और कई बड़े स्टार्स इस शो का हिस्सा बने थे। अब लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया में WWE की वापसी होगी और ऐसे में पूरी उम्मीदें हैं कि कई दिग्गज रेसलर्स शो का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि द रॉक भी शो में आ सकते हैं। देखना होगा कि द रॉक आने वाले समय में ग्रेसन वॉलर द्वारा हुई बेइज्जती का जवाब देते हैं, या नहीं।