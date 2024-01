33 साल के रेसलर ने WWE दिग्गज The Rock का सरेआम बनाया मजाक, जानिए क्या है पूरा मामला

The Rock: द रॉक (The Rock) ने Raw Day 1 में वापसी करते हुए WWE यूनिवर्स को चौंका दिया था। उन्होंने पहले जिंदर महल (Jinder Mahal) की जमकर धुनाई की और उसके बाद हेड ऑफ द टेबल यानी रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ मैच के संकेत दिए थे। अब एक युवा स्टार ने The Rock का मजाक बनाया है।

ग्रेसन वॉलर मेन रोस्टर पर आने के बाद हील रेसलर के किरदार में काफी अच्छा काम करते आए हैं और वो सोशल मीडिया पर भी निरंतर दिग्गज सुपरस्टार्स पर तंज कसते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए द रॉक का मजाक बनाकर लिखा:

"ऑस्टिन थ्योरी, जिस फ्लॉप रेसलर ने कुछ महीनों पहले प्रोमो बैटल में आपका मजाक बनाया था, वो अब Raw में भाग गया है।"

आपको याद दिला दें कि द रॉक इससे पहले 2023 के सितंबर महीने में WWE टीवी पर दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने प्रोमो बैटल में ऑस्टिन थ्योरी को पूरी तरह चित कर दिया था। उस सैगमेंट में दिग्गज रेसलर ने थ्योरी को रॉक बॉटम लगाया और उसके बाद पैट मैकेफी ने उन्हें पीपल्स एल्बो भी लगाई थी।

फेमस WWE सुपरस्टार ने The Rock को चेतावनी दी

SmackDown में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर काफी समय से एक टीम के रूप में काम करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वॉलर ने The Rock का मजाक बनाया है, दूसरी ओर ऑस्टिन थ्योरी ने भी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को चेतावनी दी है कि वो SmackDown में ना आएं।

ग्रेसन वॉलर के पोस्ट पर ऑस्टिन थ्योरी ने कमेन्ट किया और द रॉक को चेतावनी देते हुए लिखा:

"द रॉक जानते हैं कि SmackDown में वापस ना आना उन्हीं के लिए अच्छा होगा।"

इन सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए संकेत मिले हैं कि द रॉक को बहुत जल्द SmackDown में देखना भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। चूंकि Raw Day 1 में उन्होंने रोमन रेंस को चेतावनी दी थी, इसलिए संभव है कि द पीपल्स चैंपियन एक बार फिर ब्लू ब्रांड में अपीयरेंस देकर ट्राइबल चीफ के खिलाफ फिउड को ऑफिशियल रूप से शुरू कर सकते हैं। खैर ये तो समय ही बताएगा कि कंपनी ने उनके लिए क्या प्लान तैयार किए हुए हैं।