King of the Ring जीतकर इतिहास रचने वाले फेमस WWE Superstar के नाम में हुआ बदलाव, जानिए किस नाम से अब रिंग में मचाएंगे बवाल?

WWE Changes Gunther Name: WWE सुपरस्टार गुंथर (Gunther) ने किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। अब कंपनी ने इस फेमस सुपरस्टार के निकनेम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इस नाम को कमेंट्री टीम ने भी कन्फर्म कर दिया और WWE ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इससे जुड़ी पोस्ट भी कर दी है।

King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में गुंथर का मुकाबला रैंडी ऑर्टन से टूर्नामेंट के फाइनल में हुआ। इसे जीतकर गुंथर नए किंग बन गए। इसके बाद उन्हें ट्रिपल एच ने आकर ताज पहनाया था। अब वह SummerSlam में उस समय के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से मुकाबला करेंगे।

ऐसा इसलिए क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकइंटायर के बीच Clash at the Castle में एक टाइटल मैच की घोषणा हो चुकी है और उस मैच को कौन जीतेगा, यह तय नहीं है। गुंथर ने जब अपना मैच जीता था तो, माइकल कोल ने उन्हें द किंग जनरल कहा था और WWE ने अपने सोशल मीडिया से भी इससे जुड़ी हुई पोस्ट कर दी है।

ट्रिपल एच का मानना है कि गुंथर को WWE SummerSlam से पहले एक बड़ी चुनौती से होकर गुजरना होगा

गुंथर भले ही King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल जीत गए हों, लेकिन उसके अंत के चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने रैंडी ऑर्टन को पिन किया लेकिन वीडियो के मुताबिक द वाइपर का कंधा जमीन से ऊपर था। इस चीज़ को लेकर ट्रिपल एच ने शो के बाद टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने माना था कि रैंडी ऑर्टन जब भी वापस आएंगे तो उन्हें रीमैच मिलेगा।

यह मैच दोनों सुपरस्टार्स के लिए जरूरी है क्योंकि इससे रैंडी ऑर्टन उस मौके को दोबारा पाने का प्रयास करेंगे, जो वह गलत कारणों से हार गए थे। वहीं खुद गुंथर भी अपनी जीत के साथ लगे हुए इस गलत फैसले के दाग को मिटाना चाहेंगे। WWE ने अभी यह तो नहीं बताया कि मैच के दौरान थोड़ी मुश्किल में लग रहे रैंडी का स्वास्थ्य कैसा है। उम्मीद है कि रैंडी और गुंथर के बीच जल्द ही दोबारा मैच देखने को मिल जाए।

