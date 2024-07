WWE Money in the Bank में हारने वाले पूर्व चैंपियन ने अपनी मां की मेडिकल स्थिति को लेकर दिया अपडेट, सोशल मीडिया पर साझा की खास तस्वीर

Kevin Owens Shares Update His Mother: Money in the Bank 2024 से पहले WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस (Kevin Owens) ने अपनी मां को लेकर एक दुखद खबर साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी मां को किसी मेडिकल समस्या के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ओवेंस को अचानक प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले अपने घर जाना पड़ा था। खैर अब उन्होंने इस पर बड़ा अपडेट साझा किया है।

केविन ओवेंस ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठी अपनी मां की एक तस्वीर X पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में 'She kicked out' लिखा। इसके अलावा केविन की मां ने उनकी ऑफिशियल WWE टी-शर्ट भी पकड़ी हुई है, जिसमें 'Just Keep Fighting' लिखा है। इस पोस्ट के जरिए केविन ने संकेत दिए कि उनकी मां धीरे-धीरे सही हो रहीं हैं।





दरअसल Money in the Bank से पहले हुए ब्लू ब्रांड के अंतिम एपिसोड में केविन ओवेंस ने काफी भावुक प्रोमो दिया था। उन्होंने वहां पर अपनी मां के हॉस्पिटल जाने को लेकर खुलासा किया था। ओवेंस ने Money in the Bank में ब्लडलाइन की हालत खराब कर जीत हासिल करने का दावा किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।



Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का मुकाबला ब्लडलाइन के साथ हुआ था। इस मैच में काफी बवाल मचा और अंत में सिकोआ ने कोडी को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

क्या इस हफ्ते WWE Smackdown में वापसी करेंगे केविन ओवेंस?

Smackdown के पिछले हफ्ते के एपिसोड में भी ब्लडलाइन ने कहर ढाया था। मेन इवेंट में इस ग्रुप ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया। उन्हें बचाने के लिए ऑर्टन ने एंट्री की लेकिन नंबर्स गेम्स भारी पड़ गया। उस समय एक बार लगा था कि केविन भी एंट्री करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो के दौरान ऑर्टन ने बताया था कि वो अभी अपने घर पर ही हैं।

खैर SummerSlam 2024 में कोडी रोड्स अपने टाइटल को सोलो सिकोआ के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में भी इनके बीच घमासान मचने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि केविन ओवेंस वापसी करेंगे या नहीं।

