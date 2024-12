WWE के मौजूदा चैंपियन ने रचा इतिहास, दोहरा शतक पूरा, पहली बार किया बड़ा कारनामा 

Liv Morgan completes 200 days as champion: WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर 200 दिन पूरे कर लिए हैं। इस लंबे सफर में उनकी पूरी स्टोरी धोखे, जलन और नफरत से भरी हुई है, जो किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लिव को 2024 के दौरान फैंस की तरफ से बेहद प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। वह रेसलमेनिया (WrestleMania XL) के बाद हुए Raw एपिसोड में एकदम बदल गया था। उन्होंने इस शो में तब की विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली पर बैकस्टेज हमला कर दिया था। इसके चलते रिप्ली को अपना टाइटल छोड़ना पड़ा था।

22 अप्रैल 2024 को हुए Raw में बैकी लिंच ने 14 विमेंस रेसलर्स को बैटल रॉयल में हराया और वह नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन गई थीं। उन्हें लिव मॉर्गन से चुनौती मिली और फिर King and Queen of the Ring 2024 में लिव मॉर्गन ने धोखे और बेइमानी से टाइटल जीत लिया था। उन्होंने अब इतिहास रचते हुए चैंपियनशिप रन का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। वह पहली बार Money in the Bank 2022 में विमेंस चैंपियन बनी थीं और महज 98 दिन ही टाइटल को अपने नाम रख पाईं थीं। ऐसे में उन्होंने अपने करियर में पहली बार 200 दिन तक टाइटल होल्ड करने का बड़ा कारनामा किया है।

लिव मॉर्गन ने King and Queen of the Ring 2024 में टाइटल जीतने के बाद इसको अगले हफ्ते हुए Raw एपिसोड में बैकी लिंच के खिलाफ स्टील केज में डिफेंड और रिटेन किया था। वह इसके बाद इसको दो बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट SummerSlam 2024 और Bad Blood 2024 में रिया रिप्ली के खिलाफ डिफेंड कर चुकी हैं और दोनों में जीत पाई हैं। इस समय उनकी स्टोरी इयो स्काई से चल रही है।

लिव मॉर्गन अपनी चैंपियनशिप को WWE Saturday Night's Main Event 2024 में डिफेंड करेंगी

14 दिसंबर 2024 को आयोजित WWE Saturday Night's Main Event 2024 में लिव मॉर्गन अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को इयो स्काई के खिलाफ डिफेंड करेंगी। इयो Survivor Series 2024 में विमेंस WarGames मैच का हिस्सा थीं, जहां उन्होंने रिया रिप्ली का साथ दिया था। हालिया WWE Raw एपिसोड में इयो को लिव मॉर्गन ने ओब्लिवियन हिट करके चारों खाने चित कर दिया था। वहीं मेन इवेंट के दौरान लिव को नुकसान उठाना पड़ा था। अब देखना होगा कि साल के आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट में कौन विजेता रहता है।

