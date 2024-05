"मुझे लगा जैसे मेरी टक्कर ट्रक से हो गई"- WWE King and Queen of the Ring में फाइनल हारने के बाद पूर्व चैंपियन ने क्या कहा?

Lyra Valkyria breaks silence: WWE सुपरस्टार लायरा वैल्किरिया (Lyra Valkyria) ने नाया जैक्स (Nia Jax) के साथ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) में हुए फाइनल मैच को लेकर बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नाया से लड़ने का उनका अनुभव कैसा था।

नाया जैक्स का मुकाबला लायरा वैल्किरिया से King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान हुआ था। यह मैच Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। इसमें नाया जैक्स को जीत मिली थी और वह नई क्वीन बन गईं। इस मैच के बाद कायला ब्रैक्सटन ने लायरा वैल्किरिया से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है।

लायरा वैल्किरिया ने बताया कि उन्हें इस हार से बाहर आने में समय लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी किसी ट्रक से टक्कर हो गई थी। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई होता होगा जिसको मेन रोस्टर में आने के बाद पहले महीने में इतना बड़ा मौका मिलता है। लायरा वैल्किरिया ने कहा,

"मुझे लगा जैसे मेरी ट्रक से टक्कर हो गई है। मैं हमेशा कहती हूं कि सफलता का अर्थ है हार से हार तक जाना लेकिन इस बीच अपने जोश को कम नहीं होने देना है। इस समय इसके बाद खड़ा होना बेहद मुश्किल है।"

लायरा वैल्किरिया ने WWE में अपने भविष्य को लेकर बात की

पूर्व चैंपियन लायरा वैल्किरिया ने Raw में अपने समय और आगे आने वाले काम को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वह फिर से ऊपर आ सकें। उनका मानना है कि नाया जैक्स के खिलाफ मिली हार उनके जीवन को निर्धारित नहीं करेगी। उन्होंने इस हार और आगे के अपने फैसलों को लेकर बात करते हुए कहा,

"ऐसा कौन है जो Raw में आता है और एक ही महीने में इतना आगे आ जाता है। मुझे मालूम है कि मैं उस जगह का हिस्सा हूं। मुझे मालूम है कि मैं सबसे अच्छे लोगों के साथ मुकाबला कर सकती हूं। यह लायरा वैल्किरिया के सफर की शुरूआत है। मैं उस जगह वापस पहुंच जाऊंगी जहां पर मैं पहले थी। जब अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस चीज को पूरा करूंगी कि मैं जीतकर ही आऊं।"