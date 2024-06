फेमस WWE Superstar ने Money in the Bank लैडर मैच जीतने का दावा करते हुए भरी हुंकार, 10वीं सालगिरह पर खुद को देंगे जीत का इनाम?

Lyra Valkyria Vows Win Money in the Bank Contract: WWE Money in the Bank 2024 इवेंट अब एक हफ्ते दूर है। इस शो में विमेंस Money in the Bank लैडर मैच होगा। लायरा वैल्किरिया भी इस मैच का हिस्सा हैं और उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट को जीतने का दावा किया है। वो प्रोफेशनल रेसलिंग में अपनी 10वीं सालगिरह पर खुद को इनाम देना चाहती हैं।

आपको बता दें कि लायरा ने 24 जून 2024 को Raw में शेना बैज़लर और कायरी सेन को हराकर Money in the Bank लैडर मुकाबले में जगह बनाई थी। लायरा वैल्किरिया ने सोशल मीडिया पर थोड़े समय पहले एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपने लगभग 10 साल पूरे होने को लेकर बात की और फिर Money in the Bank जीतने का दावा ठोका। उन्होंने जीत की हुंकार भरते हुए कहा,

"मेरे लिए 10 साल पहले चीज़ें शुरू हुई थी। मुझे रातोंरात सफलता हासिल करने में 10 साल का समय लग गया। अब Money in the Bank ब्रीफकेस को अगले हफ्ते टोरंटो में हासिल करने के बाद मेरे पास एक परफेक्ट मोमेंट होगा।"

आप नीचे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं:

WWE Money in the Bank के लिए क्वालीफाई करने के बाद लायरा वैल्किरिया ने क्या कहा?

WWE Exclusive इंटरव्यू में लायरा वैल्किरिया ने कायरी सेन और शेना बैज़लर को हराकर Money in the Bank के लिए क्वालीफाई करने पर खुशी जताई थी। इसी बीच उन्होंने बताया कि वो WWE Money in the Bank जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा,

"कायरी सेन और शेना बैज़लर को हराना खुद में एक बड़ी जीत है। यह जीत मुझे अब टोरंटो में Money in the Bank के सामने लेकर जाएगी। यह अभी तक मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत होगी। आपको पता है कि कितने सुपरस्टार्स ने Money in the Bank लैडर मैच जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है? वो समय आने वाला है, जब मैंने 10 साल पहले ब्रे, काउंटी विकलो, आयरलैंड में पहली बार रिंग में कदम रखा था। अब उस दिन Money in the Bank जीतना खास रहेगा, जिस दिन सबकुछ शुरू हुआ था। मेरे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टार्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का इससे अच्छा तरीका नहीं है।"

