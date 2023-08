The Bloodline की स्टोरी में नया मोड़ आने के बाद WWE दिग्गजों के बीच छिड़ी जंग, सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर साधा निशाना

The Bloodline: WWE SmackDown के आखिरी एपिसोड में द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन में नया मोड़ आया था। याद दिला दें, जिमी उसो ने ब्लू ब्रांड में रोमन रेंस (Roman Reigns) को एक्नॉलेज करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद जिमी ने खुलासा किया था कि उन्होंने द उसोज़ (The Usos) को बचाने के लिए जे उसो (Jey Uso) को ट्राइबल चीफ बनने से रोका था।

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में आए इस रोचक मोड़ के बाद अब WWE दिग्गज पॉल हेमन और कर्ट एंगल के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। कर्ट एंगल ने हाल ही में द ब्लडलाइन स्टोरीलाइन के बारे में बात करते हुए अपने पॉडकास्ट पर कहा-

"यह स्टोरीलाइन शानदार है, मुझे यह पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉल हेमन बुरे हैं, मुझे लगता है कि वो आठवीं पारी में हैं और वो लोग चिंतित हैं। वो लोग अब बुरी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे यही लगता है। मैं पॉल हेमन को जानता हूं, मैं जानता हूं कि उनका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है, 'हम लोग आगे क्या करेंगे?'"

WWE दिग्गज पॉल हेमन का ट्वीट

जल्द ही, रोमन रेंस के वाइजमैन पॉल हेमन ने ट्वीट के जरिए इस चीज़ का जवाब दिया और उन्होंने कर्ट एंगल पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा-

"यह मायने नहीं रखता है कि हम लोग किस पारी में हैं, कम-से-कम हम लोग एक्सपोजर लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और, रिकॉर्ड के लिए, मैंने यह ट्वीट टूटे हुए नाखून के साथ टाइप किया है।"

क्या रोमन रेंस के भाई जे उसो ने सचमुच WWE को अलविदा कह दिया है?

पिछले हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड के अंत में जे उसो ने ऐलान किया था कि वो ना केवल द ब्लडलाइन बल्कि SmackDown और WWE भी छोड़ रहे हैं। जे उसो द्वारा किए इस ऐलान के बाद WWE ने अपने बेबसाइट पर जे उसो को एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट से हटाकर पूर्व सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है।

इसके साथ ही यह सवाल खड़ा होता है कि क्या रोमन रेंस के भाई जे उसो ने सचमुच WWE को अलविदा कह दिया है। ऐसा लग रहा है कि स्टोरीलाइन को रोचक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और आने वाले समय में जे उसो की WWE में वापसी हो सकती है।