WWE Money in the Bank के लिए तीन Superstars ने किया क्वालीफाई, दिग्गज ने 105 दिनों के बाद जीता मैच

WWE का अगला बड़ा प्रीमियम इवेंट Money in the Bank है जिसके क्वालीफाइंग मैच शुरू हो चुके हैं। सैथ रॉलिंस ने ना सिर्फ 105 दिनों के बाद अपना पहला मैच जीता और मेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में जगह बनाई। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) और लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने विमेंस लैडर मैच में जगह बनाई।

एजे स्टाइल्स ने सैथ रॉलिंस के ऊपर शुरुआत में ही पंच और किक्स की बरसात कर उन्हें पिन की कोशिश की। मैच के दौरान स्टाइल्स की ड्रॉप किक के बाद जब दोनों सुपरस्टार्स रिंग के बाहर थे तब स्टाइल्स ने रॉलिंस को बैरिकेड पर फेंक दिया जिसके बाद स्टाइल्स ने टॉप रोप से कूदकर रॉलिंस को फिनोमिनल फोरआर्म दिया।

मैच में वापसी करते हुए सैथ रॉलिंस ने कुछ शानदार मूव लगाए। मैच में एक जगह सैथ रॉलिंस अपना फिनिशिंग मूव स्टॉम्प लगाने वाले थे लेकिन एजे स्टाइल्स ने उसे बीच रिंग में क्रैब क्रशर में बदल दिया। एजे स्टाइल्स फिर से रिंग के अंदर उपस्थित रॉलिंस पर अपना फिनिशिंग मूव फिनोमिनल फोरआर्म लगाने जा रहे थे लेकिन रॉलिंस इस बार वहाँ से हट गए। मैच के अंत में रॉलिंस ने स्टाइल्स को टर्नबकल पर पावरबॉम्ब दिया जिसके बाद उन्हें सनसेट फ्लिप देकर रोलअप करते हुए जीत हासिल की।

WWE विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में हुई दो सुपरस्टार्स की एंट्री

इस हफ्ते Raw में एक अन्य Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन का सामना निकी A.S.H और डूड्रॉप से हुआ। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने कुछ अच्छे मूव्स दिखाए। डूड्रॉप ने मॉर्गन को रिंगसाइड में फेंक दिया। यह एक अच्छा मुकाबला था और अंत में एलेक्सा ब्लिस ने अपनी टीम को जीत दिलाई।

इस जीत के साथ ही एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में लेसी इवांस को जॉइन किया जिन्होंने पिछले हफ्ते Smackdown में जाया ली को हराते हुए लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया था।

Raw और Smackdown के अगले कुछ एपिसोड्स में Money in the Bank लैडर मैचों के क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन लैडर मैच में अपनी जगह बना पाता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far