अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में जगह नहीं मिलने को लेकर Seth Rollins ने दो पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस पर साधा निशाना

Seth Rollins: WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने हाल ही में ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और शेमस (Sheamus) पर निशाना साधा। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में ड्रू मैकइंटायर और शेमस का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर मैच में आमना-सामना होना था। हालांकि, शेमस ने तबियत खराब होने का बहाना करते हुए बुच का मैच मैकइंटायर के खिलाफ कराने का फैसला किया।

इस मैच में रिज हॉलैंड द्वारा कई बार दखल दिए जाने के बावजूद भी मैकइंटायर ने बुच को आसानी से हरा दिया था। ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस ब्लू ब्रांड में ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर मैच बुक किये जाने की वजह से खुश नहीं थे। यही कारण है कि सैथ रॉलिंस ने शेमस और मैकइंटायर पर तंज कसते हुए संकेत देने की कोशिश की कि शेमस और मैकइंटायर के बजाए उन्हें अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने का मौका मिलना चाहिए।

विंस रूसो ने WWE में सैथ रॉलिंस के अगले बड़े मैच के बारे में बात की

पूर्व WWE राइटर विंस रूसो ने सैथ रॉलिंस के अगले बड़े फिउड के बारे में बात की। देखा जाए तो कोडी रोड्स ने WWE में वापसी के बाद सैथ रॉलिंस को तीन बड़े इवेंट में मात दी थी। Sportskeeda के Legion of Raw पर बात करते हुए विंस रूसो ने दावा किया कि Royal Rumble 2023 में एक बार फिर सैथ रॉलिंस vs कोडी रोड्स मैच देखने को मिल सकता है।

विंस रूसो की माने तो ड्रू मैकइंटायर Clash at the Castle में रोमन रेंस को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच में अपना टाइटल हार सकते हैं। विंस ने आगे कहा कि इस वजह से WWE में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर अगले अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंस की बात की जाए तो यह टाइटल इस साल SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के दौरान डिफेंड की जाएगी।

