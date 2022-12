WWE के अगले बड़े इवेंट को लेकर बड़ा अपडेट, क्रिसमस से ठीक पहले फैंस को मिलेगा सरप्राइज

Tribute to the Troops: WWE ने 11 नवंबर को Veterans Day के मौके पर ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स (Tribute to the Troops) के 20वें वार्षिक संस्करण को टेप किया था। इसे इंडियनपोलिस, इंडियाना में गेनब्रिज, फील्डहाउस में SmackDown के एपिसोड के साथ टेप किया था। बता दें, WWE Tribute to the Troops का आयोजन अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान देने के लिए करती है।

अब इस साल हुए Tribute to the Troops इवेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, SmackDown के एक एपिसोड के दौरान Veterans Day के मौके पर एक वीडियो दिखाया गया था। इस दौरान कमेंट्री टीम का हिस्सा रहे माइकल कोल ने खुलासा किया था कि WWE Tribute to the Troops के जरिए अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान देना जारी रखेगी और इस बड़े इवेंट का प्रसारण क्रिसमस से एक हफ्ते पहले 17 दिसंबर को फॉक्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

बता दें, Tribute to the Troops का सबसे पहले साल 2003 में बगदाद, इराक में कैंप विक्ट्री में आयोजन किया गया था। इस बड़े इवेंट का पहले 7 सालों में विदेशों में आयोजन किया गया। इसके बाद आखिरकार साल 2010 में पहली बार यूएस में Tribute to the Troops इवेंट का आयोजन किया गया।

WWE Tribute to the Troops 2022 में कितने मैच देखने को मिले?

WWE Tribute to the Troops में इस साल कुल 3 मैच देखने को मिले। बता दें, इस इवेंट में ड्रू मैकइंटायर, शेमस और रिकोशे की टीम ने सिक्स-मैन टैग टीम मैच में गुंथर, लुडविग काइजर और जियोवानी विंची की टीम को हराया था। इसके अलावा SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी & शेना बैज़लर की टीम ने टमीना और एमा की टीम को हराया था।

SmackDown सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन भी Tribute to the Troops का हिस्सा थे और इस इवेंट में उन्होंने सिंगल्स मैच में एलए नाइट को मात दी थी। बता दें, WWE की तरफ से साल 2022 में सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स का आयोजन किया जा चुका है और अब अगला बड़ा इवेंट (Royal Rumble 2023) अगले साल जनवरी में देखने को मिलेगा।

