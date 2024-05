"मेन इवेंट में मैच के लिए तैयार हूं"- चैंपियन ने WWE King and Queen of the Ring से पहले दिग्गज को दिया मैसेज, धूल चटाकर बनेंगे डबल चैंपियन?

Logan Paul Ready to Face Cody Rhodes: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट के आयोजन में अब कुछ दिन रह गए हैं। इस शो में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को लोगन पॉल के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इस मुकाबले से पहले लोगन पॉल ने अब कोडी रोड्स को खास मैसेज देते हुए बताया कि वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।

लोगन पॉल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की। उनकी यह स्टोरी वर्कआउट के बाद की है। इसमें उन्होंने खुद को मेन इवेंट के लिए तैयार बताया। लोगन इस स्टोरी से यह बताना चाह रहे हैं कि वो कोडी रोड्स से लड़ने और उनके टाइटल रन को खत्म करने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। उन्होंने स्टोरी के कैप्शन में लिखा,

"मेन इवेंट के लिए तैयार हूं।"

आप नीचे लोगन पॉल की स्टोरी देख सकते हैं:

साफ तौर पर देखकर लग रहा है कि लोगन पॉल अपने मैच के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर शेप में नज़र आ रहे हैं। लोगन अगर रोड्स को धूल चटा देते हैं, तो वो डबल चैंपियन बन जाएंगे।

WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल और कोडी रोड्स अपने आखिरी मैच जीतकर आए हैं

यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के लिए अपना आखिरी मैच काफी अच्छा रहा। उन्होंने WrestleMania XL की नाईट 2 में अपनी यूएस चैंपियनशिप को दांव पर लगाया था। इस मुकाबले में उन्होंने केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी। अंत में उनका पलड़ा भारी रहा और वो जीत हासिल करते हुए टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए।

दूसरी ओर कोडी रोड्स को भी अपने आखिरी मुकाबले में बड़ी जीत मिली थी। अमेरिकन नाईटमेयर का WWE टीवी पर लास्ट मैच Backlash France 2024 में आया था। इस शो में उन्होंने एजे स्टाइल्स का सामना किया और उन्हें हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की।

कोडी रोड्स और लोगन पॉल दोनों ही जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे आ रहे हैं। कोडी चाहते थे कि दोनों के बीच King and Queen of the Ring में मैच के दौरान अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी दांव पर लगे। पॉल ने SmackDown के हालिया एपिसोड में इंकार किया और अब सिर्फ रोड्स की चैंपियनशिप के लिए ही मैच होगा।