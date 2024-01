"वो शानदार रेसलर नहीं हैं"- पूर्व AEW वर्ल्ड चैंपियन को लेकर WWE दिग्गज ने दिया ऐसा बयान, जानकर आपको भी होगी हैरानी

MJF: WWE दिग्गज रोड डॉग (Road Dogg) ने AEW सुपरस्टार एमजेएफ (MJF) के बारे में हाल में कुछ बातें की। यह बातें उनके खिलाफ थी जिन्हें जानकर MJF को कोई खुशी नहीं होगी। रोड डॉग WWE में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाइव इवेंटस के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ वह एक पॉडकास्ट भी करते हैं जिसमें वह रेसलिंग के बारे में बातें करते हैं।

Oh You Didn't Know के ताजा एपिसोड में उन्होंने AEW सुपरस्टार MJF को लेकर बात की। उनका मानना था कि पूर्व चैंपियन माइक पर अच्छे हैं लेकिन यह बात उनके रिंग के प्रदर्शन के लिए सच नहीं है। उनका मानना था कि वह MJF से एक बेहतर स्पोर्ट्स एंटरटेनर हैं। उन्होंने कहा

"मैंने इस बात को कहने में काफी समय लगाया है। ऐसे में क्या वह मुझसे नाराज होंगे? मुझे नहीं पता। वह अच्छे हैं, मतलब प्रोमो में वह अच्छे हैं लेकिन वह एक अच्छे रेसलर नहीं हैं। वैसे तो मैं भी नहीं था, इसलिए मैं उसपर कोई तुलना ही नहीं कर रहा हूं। वह काफी सम्मानित इंसान हैं, एक समझदार यंग मैन। खाने और ट्रेन करने के मामले में वह काफी चालाक हैं। वह मुझसे हर चीज में आगे हैं लेकिन एक चीज मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वह यह कि मैं उनसे एक अच्छा स्पोर्ट्स एंटरटेनर हूं।"

पूर्व AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हाल में WWE सुपरस्टार जॉन सीना से मिले थे। इस दौरान इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। उन्होंने इस बारे में जानकारी साझा की है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी।

पूर्व WWE सुपरस्टार के खिलाफ AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हारे MJF

2022 में हुए Full Gear में जॉन मोकस्ली के हाथों से एमजेएफ ने AEW वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता था। 30 दिसंबर 2023 को हुए Worlds End इवेंट में MJF यह टाइटल पूर्व WWE सुपरस्टार समोआ जो के हाथों हार बैठे थे।

इस मैच के बाद में यह मालूम हो गया कि आखिरकार डेविल कौन है। एडम कोल ही वह डेविल निकले जिसकी बेहद कम लोगों ने ही उम्मीद की थी। मैच के बाद एमजेएफ पर अटैक किया गया था। अब पूर्व AEW चैंपियन की प्रोफाइल को रोस्टर पेज से हटा दिया गया है। एडम कोल ने इस हफ्ते हुए AEW Dynamite में कहा था कि एमजेएफ अब वापस नहीं आने वाले हैं।

