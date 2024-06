"जब तक मैंने उन्हें रिटायर नहीं किया था"- चैंपियन ने पूर्व WWE Superstar को लेकर किया बड़ा दावा, एक महीने पहले रचा था इतिहास

Liv Morgan Claims Retired Becky Lynch: WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) को लेकर मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने बड़ा बयान दिया है। लिव ने एक महीने पहले बड़ा उलटफेर करते हुए इतिहास रचा था और वह बैकी को हराकर नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन गई थीं।

यूएस नेटवर्क ने हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दस साल पहले बैकी लिंच के डांस करते हुए डेब्यू का जिक्र किया था। उन्होंने इसमें कहा था कि कैसे वह इन दस सालों में पूरे रेसलिंग जगत की सबसे बड़ी स्टार बन गई हैं। इसे लेकर लिव मॉर्गन के अपने विचार थे, जो उन्होंने साझा किए थे।

लिव ने कहा कि वह वाकई में ऐसी थीं, जब तक उन्होंने बैकी लिंच को रिटायर नहीं किया था। King and Queen of the Ring में हुए मैच में बैकी को हराकर लिव नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनी थीं। इसके बाद हुए Raw में लिंच अपना टाइटल वापस जीतने में नाकामयाब रही थीं, जिसके बाद वह WWE से चली गई थीं। इसी को आधार बनाकर लिव ने दावा करते हुए कहा,

"वह थीं जब तक मैंने उन्हें रिटायर नहीं किया था।"

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच कैसे बनी थीं विमेंस वर्ल्ड चैंपियन?

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच ने Elimination Chamber में हुए एक मैच में पांच अन्य रेसलर्स को हराकर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने WrestleMania XL में तब की चैंपियन रिया रिप्ली को चैलेंज किया था लेकिन वह इस मैच को जीतने में असफल रही थीं।

इसके बाद रिया को लिव के बैकस्टेज अटैक के चलते अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी है। यह अटैक ऐसा था, जिसके कारण WWE को एक विमेंस बैटल रॉयल का आयोजन Raw पर करना पड़ा था। इसमें बैकी लिंच और लिव मॉर्गन भी शामिल थीं। इस मैच के अंत में बैकी ने बाकी सुपरस्टार्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया था।

वह इसके बाद लिव के साथ एक चैंपियनशिप वाली स्टोरी का हिस्सा बन गई थीं। इनकी स्टोरी लगातार चलती रही और इस दौरान उन्होंने डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी एक स्टोरी शुरू कर दी थी। इसी के चलते King and Queen of the Ring में एक गलती हुई और उसका फायदा उठाकर लिव ने धोखा देते हुए बैकी की बादशाहत को खत्म कर दिया था।

