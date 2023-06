"मुझे उनकी धुलाई करने में मजा आएगा"- मौजूदा चैंपियन ने Money in the Bank 2023 में फेमस Superstar के खिलाफ लड़ने की जताई इच्छा

Seth Rollins: WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) 1 जुलाई को लंदन में होने वाले मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने की संभावनाओं के बारे में बात की है।

Raw के हालिया एपिसोड के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस ने जजमेंट डे मेंबर डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन की थी। मैच के बाद प्रीस्ट के साथी जजमेंट डे मेंबर फिन बैलर और द आर्किटेक्ट का स्टेयरडाउन देखने मिला था। अब ऐसा लग रहा है कि सैथ के अगले चैलेंजर फिन बैलर हो सकते हैं।

इन सभी चीज़ों के बावजूद सैथ रॉलिंस ने डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ भी मैच की बात की है। हालांकि, ऑफिशियल प्लान कुछ और भी हो सकता है। My Love Letter to Wrestling पॉडकास्ट में बात करते हुए द विजनरी ने कहा कि पूर्व टैग टीम चैंपियन Money in the Bank में उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। उन्होंने कहा,

"मुझे लंदन के बेहतरीन क्राउड के सामने डॉमिनिक मिस्टीरियो की धुलाई करने में मजा आएगा। वहां (क्रिएटिव टीम के पास) कई सारे विकल्प मौजूद हैं। अब देखना है कि क्या होगा और कौन इसके लिए (चैंपियनशिप मैच) चुना जाएगा। मेरे हिसाब से जिस चीज़ के लिए मैं अभी बहुत उत्साहित रहता हूं, वह है सभी लोगों के मुंह से मेरा थीम सॉन्ग सुनना। मुझे इन दिनों यह बहुत पसंद आता है।"

WWE NXT सुपरस्टार Bron Breakker ने Seth Rollins को दी चुनौती

WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप Raw ब्रांड का हिस्सा है। ब्रॉन्सन रीड से लेकर कोडी रोड्स, ड्रू मैकइंटायर, शिंस्के नाकामुरा तक कई टॉप सुपरस्टार्स मौजूद हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। रॉलिंस ने किसी भी ब्रांड के सुपरस्टार के खिलाफ चैंपियनशिप डिफेंड करने की बात कही है।

NXT के हालिया एपिसोड में पूर्व NXT चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर ने सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया है। हालांकि, पहली बार दोनों स्टार्स के बीच होने वाला यह मैच कब होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। संभवतः Raw या NXT के अगले एपिसोड में सैथ रॉलिंस, ब्रेकर की चुनौती का जवाब दे सकते हैं।

