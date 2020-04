WWE WrestleMania 36 रिजल्ट्स LIVE: दूसरा दिन, 5 अप्रैल 2020

WrestleMania के दूसरे दिन की लाइव कमेंट्री और सभी अपडेट्स को स्पोर्ट्सकीड़ा पर फॉलो करें

ब्रॉक लैसनर, जॉन सीना समेत दिग्गजों के ऊपर होगी दूसरे दिन को ब्लॉकबस्टर बनाने की जिम्मेदारी

ब्रॉक लैसनर और जॉन सीना के दूसरे होंगे बड़े मैच

नमस्कार रेसलमेनिया के दूसरे दिन की लाइव कमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले दिन कई शानदार मुकाबले देखने को मिले, तो मेन इवेंट में अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स के बीच जबरदस्त बोनयार्ड मुकाबला हुआ। अंडरटेकर ने स्टाइल्स को जिंदा दफनाया। WWE की भी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल समय में फैंस को एक बेहतरीन मेगाइवेंट दिया। अब सभी का ध्यान रेसलमेनिया के दूसरे दिन पर है, जिसमें कई बेहतरीन मैच देखने को मिलने वाले हैं।

ब्रॉक लैसनर WWE चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इस मैच को शानदार तरीके से हाइप किया गया और फैंस को भी महामुकाबले को लेकर काफी दिलचस्पी है। मैकइंटायर के करियर का सबसे बड़ा पल होने वाला है और निश्चित ही वो इसे अपने करियर का सबसे यादगार रेसलमेनिया बनाना चाहेंगे। जॉन सीना और द फीन्ड के बीच भी फायरफ्लाई फन हाउज मुकाबला होने वाला है।

अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स के बीच जिस तरह गिमिक मुकाबला हुआ, उसके बाद सीना-फीन्ड के मुकाबले से सभी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इस मैच को WWE में काफी शानदार तरीके से बुक किया है और सीना एक साल के बाद WWE में अपना पहला मैच लड़ने वाले हैं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण मैच होने वाला है।

इसके अलावा विमेंस रॉयल रंबल विजेता शार्लेट फ्लेयर NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाली हैं। शार्लेट अपने जन्मदिन वाले दिन मैच लड़ने वाली हैं, तो वो इसे और यादगार बनाना चाहेंगीं। ऐज और रैंडी ऑर्टन के बीच भी एक यादगार मैच होने वाला है।

पार्ट 2 का पूरा मैच कार्ड-

1 लिव मॉर्गन और नटालिया (किक ऑफ मैच)

2 रिया रिप्ली Vs शार्लेट (NXT विमेंस चैंपियनशिप मैच)

3 ब्रॉक लैसनर Vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप मैच)

4 जॉन सीना Vs द फीन्ड (फायरफ्लाई फन हाउस मैच)

5 बेली Vs लेसी इवांस Vs साशा बैंक्स Vs नेओमी Vs टमिना (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

6 द स्ट्रीट प्रोफिट्स Vs ऑस्टिन थ्योरी और एंजला गार्जा (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

7 एलिस्टर ब्लैक Vs बॉबी लैश्ले

8 ऐज Vs रैंडी ऑर्टन (लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

9 डॉल्फ जिगलर Vs ओटिस