WWE ने WrestleMania 37 के लिए धमाकेदार मैच का किया ऐलान, 152 किलो का सुपरस्टार करेगा अपना डेब्यू

WWE का साल का सबसे बड़ा पीपीवी रेसलमेनिया (WrestleMania) है और इस समय ज्यादातर स्टोरीलाइन इसी के इर्द-गिर्द चल रही है। इस बीच रॉ (Raw) के एपिसोड में WrestleMania के लिए बहुत बड़ा ऐलान देखने को मिला। द न्यू डे (New Day) Raw टैग टीम चैंपियनशिप को एजे स्टाइल्स (AJ Styles) और ओमोस (Omos) की जोड़ी के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

इस हफ्ते हुए Raw के एपिसोड में न्यू डे के कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स ने टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हर्ट बिजनेस के सेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को चैलेंज किया था। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन अंत में न्यू डे ने शेल्टन बेंजामिन के ऊपर डबल मूव लगाते हुए उन्हें पिन किया और इस मैच को जीत लिया।

इस जीत के साथ न्यू डे नए Raw टैग टीम चैंपियन बन गए। अपने करियर में यह चौथा मौका है जब न्यू डे Raw टैग टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले TLC पीपीवी में ही न्यू डे अपनी इस चैंपियनशिप को हर्ट बिजनेस के खिलाफ ही हारे थे।

WWE Raw में एजे स्टाइल्स और ओमोस ने WrestleMania के लिए न्यू डे को चैलेंज किया

न्यू डे जब चैंपियनशिप जीत का जश्न मना रहे थे तभी एजे स्टाइल्स और ओमोस ने रिंग में एंट्री की। स्टाइल्स ने सबसे पहले न्यू डे को चैंपियन बनने के लिए बधाई दी। इसके बाद स्टाइल्स ने WWE में अपनी उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि उन्होंने क्या-क्या जीता है। स्टाइल्स ने फिर कहा कि अभी उनके पास WrestleMania 37 के लिए कोई प्लान नहीं है और ओमोस भी Raw टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं।

एजे स्टाइल्स ने फिर बिना देरी किए WrestleMania में Raw टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे को चैलेंज कर दिया। न्यू डे ने भी बिना कोई वक्त एजे स्टाइल्स और ओमोस का चैलेंज स्वीकार कर लिया। बाद में WWE ने भी WrestleMania 37 के लिए दोनों के बीच मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया और इस बात का ऐलान किया कि ओमोस अपना इनरिंग डेब्यू WrestleMania में ही करेंगे।

आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस बार भी WrestleMania दो दिन लाइव आने वाली है। साथ ही में अभी तक साल के सबसे बड़े पीपीवी के लिए अभी तक 4 मैचों को ऑफिशियल कर दिया गया है। रोमन रेंस vs ऐज, साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर, बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच का ऐलान भी किया जा चुका है।

