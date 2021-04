WWE WrestleMania 37 के 2 दिनों के जबरदस्त रोमांच को कब, कितने बजे और कहां भारत में लाइव देखें?

WWE ने साल के सबसे बड़े पीपीवी रेसलमेनिया (WrestleMania) के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शो का मैचकार्ड पूरी तरह से तैयार है और पिछले साल की तरह ही इस बार भी WrestleMania दो दिन लाइव आने वाले है। इस साल का WrestleMania इसलिए भी खास है, क्योंकि फैंस की एक बार फिर एरीना में वापसी होने वाली है।

WWE WrestleMania 37 को कब और कहां देखें-

इस बार WrestleMania का आयोजन टैंपा, फ्लोरिडा के रेमंड जेम्स स्टेडियम में होने वाला है। WrestleMania अब 11 अप्रैल और 11 अप्रैल (भारत में 11 और 12 अप्रैल) को लाइव आने वाला है।

भारतीय फैंस WrestleMania के मेन शो को 11 अप्रैल रविवार को सुबह 5:30 बजे से Sony Ten 1/Ten 1 HD पर इंग्लिश पर जबकि Ten3/Ten 3HD पर इसको 5:30 बजे से ही हिंदी में लाइव देख सकते हैं।

WrestleMania के दूसरे दिन का मेन शो 12 अप्रैल मंडे को सुबह 5:30 बजे से Sony Ten 1/Ten 1 HD पर इंग्लिश पर जबकि Ten3/Ten 3HD पर इसको 5:30 बजे से ही हिंदी में लाइव देख सकते हैं।

इसके अलावा WrestleMania के पूरे शो की लाइव कमेंट्री और पल-पल के अपडेट्स को स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी पर भी पा सकते हैं।

आपको बता दें कि इस साल WrestleMania को हल्क होगन और टाइटस ओ नील होस्ट करने वाले हैं।

WWE WrestleMania के पहले दिन (10 अप्रैल, भारत में 11 अप्रैल) को होने वाले सभी मैचों की लिस्ट:

1- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला, शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक एलेक्जेंडर रिंग साइड से बैन रहेंगे)

2- साशा बैंक्स (चैंपियन) vs बियांका ब्लेयर (WWE SmackDown विमेंस चैंपियनशिप)

3- बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट vs द मिज और जॉन मॉरिसन

4- सैथ रॉलिंस vs सिजेरो

5- शेन मैकमैहन vs ब्रॉन स्ट्रोमैन

6- नटालिया-टमीना vs रायट स्क्वाड vs डैना ब्रुक और मैंडी रोज vs लाना और नेओमी (विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए टैग टीम टीम टर्मोइल मैच)

7- न्यू डे vs ओमोस और एजे स्टाइल्स (Raw टैग टीम चैंपियनशिप

WWE WrestleMania के दूसरे दिन (11 अप्रैल, भारत में 12 अप्रैल) को होने वाले सभी मैचों की लिस्ट:

1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs ऐज vs डेनियल ब्रायन (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप)

2- असुका (चैंपियन) vs रिया रिप्ली (WWE Raw विमेंस चैंपियनशिप)

3- रैंडी ऑर्टन vs द फीन्ड

4- केविन ओवेंस vs सैमी जेन

5- बिग ई vs अपोलो क्रूज (आईसी चैंपियनशिप के लिए नाइजीरियन ड्रम फाइट)

6- रिडल vs शेमस (यूएस चैंपियनशिप)

7- नाया जैक्स और शायना बैजलर vs विमेंस टैग टीम टर्मोइल मैच की विजेता (WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप)

