WWE WrestleMania 38 Day 1: 5 बड़ी कहानियां जो रेसलमेनिया 38 के पहले दिन से सामने आईं 

WWE WrestleMania 38 Day 1 का आयोजन AT & T स्टेडियम में कराया गया और इस शो की शुरुआत द उसोज (The Usos) vs शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura) & रिक बूग्स (Rick Boogs) के टैग टीम मैच के जरिए हुई। हालांकि, इस मैच के दौरान बड़ी दुर्घटना हुई और बता दें, मैच में रिक बूग्स चोटिल हो गए थे। इसके अलावा रेसलमेनिया 38 (WrestleMania 38) Day 1 के दौरान कोडी रोड्स (Cody Rhodes) की शानदार वापसी देखने को मिली थी।

साथ ही, शो में कुल 3 टाइटल मैच देखने को मिले थे और बियांका ब्लेयर, बैकी लिंच को हराकर नई Raw विमेंस चैंपियन बनी थीं। बता दें, यह WrestleMania 38 Day 1 में हुआ एकमात्र टाइटल चेंज था। इन सब चीज़ों के अलावा भी इस शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE WrestleMania 38 Day 1 से सामने आईं 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE WrestleMania 38 Day 1 में लोगन पॉल को मिला धोखा

WWE WrestleMania 38 में द मिज & लोगन पॉल टीम बनाकर रे मिस्टीरियो & डॉमिनिक की टीम का सामना करते हुए दिखाई दिए थे। इस मैच के अंत में द मिज ने रे मिस्टीरियो को अपना फिनिशिंग मूव देते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। इस मैच के बाद जब लोगन पॉल, द मिज के साथ जीत का जश्न मना रहे थे तो द मिज ने लोगन को धोखा दे दिया।

बता दें, द मिज ने धोखे से लोगन पॉल पर हमला करते हुए उन्हें धराशाई कर दिया था। इस चीज़ के जरिए द मिज और लोगन पॉल के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि WrestleMania BackLash में द मिज और लोगन पॉल के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है।

4- ड्रू मैकइंटायर WWE WrestleMania 38 में एंड ऑफ डेज पर किकआउट करने वाले पहले सुपरस्टार बने

WWE WrestleMania 38 में ड्रू मैकइंटायर और हैप्पी कॉर्बिन के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला था। इस मैच में मैकइंटायर का दबदबा देखने को मिला था और कॉर्बिन काफी कोशिशों के बावजूद भी इस मैच में मैकइंटायर को हरा नहीं पाए थे। बता दें, ड्रू मैकइंटायर ने हैप्पी कॉर्बिन को क्लेमोर किक देते हुए मैच का अंत किया था। इससे पहले मैच के दौरान हैप्पी कॉर्बिन ने ड्रू मैकइंटायर पर अपने खतरनाक मूव एंड ऑफ डेज का इस्तेमाल किया था।

बता दें, आज से पहले कोई भी सुपरस्टार एंड ऑफ डेज मूव पर किकआउट नहीं कर पाया था इसलिए कॉर्बिन को उम्मीद थी कि मैकइंटायर को यह मूव देकर वो मैच जीत जाएंगे। हालांकि, ड्रू मैकइंटायर ने हैप्पी कॉर्बिन को गलत साबित करते हुए किकआउट कर दिया और बता दें, मैकइंटायर एंड ऑफ डेज मूव पर किकआउट करने वाले पहले सुपरस्टार बन चुके हैं।

3- सैथ रॉलिंस की WWE WrestleMania 38 में हार की स्ट्रीक जारी है

WWE WrestleMania 38 Day 1 में कोडी रोड्स ने सैथ रॉलिंस के मिस्ट्री प्रतिद्वंदी के रूप में वापसी की। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला और इस मैच में कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस को हराने में कामयाब रहे थे। बता दें, इस हार के साथ ही सैथ रॉलिंस की WrestleMania में हार की स्ट्रीक जारी है।

इससे पहले पिछले साल सैथ रॉलिंस को WrestleMania में सिजेरो जबकि साल 2020 में केविन ओवेंस के खिलाफ हार मिली थी। बता दें, सैथ रॉलिंस को शोज ऑफ शोज में आखिरी जीत साल 2019 में मिली थी और इस इवेंट में उन्होंने ब्रॉक लैसनर को हराया था।

2- WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी को पिन करने वाली दूसरी सुपरस्टार बनी शार्लेट फ्लेयर

WWE WrestleMania 38 Day 1 में शार्लेट फ्लेयर ने रोंडा राउजी के खिलाफ मैच में अपना SmackDown विमेंस टाइटल डिफेंड किया था और इस मैच में रोंडा राउजी की जीत की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, शार्लेट फ्लेयर ने इस मैच में रोंडा राउजी को पिन के जरिए हराकर अपना टाइटल रिटेन करते हुए सभी को हैरान कर दिया था।

बता दें, इस जीत के जरिए शार्लेट फ्लेयर WWE में रोंडा राउजी को पिन करने वाली दूसरी सुपरस्टार बनीं। देखा जाए तो WWE में डेब्यू के बाद से ही रोंडा राउजी को काफी प्रोटेक्ट किया गया है और शार्लेट फ्लेयर से पहले केवल बैकी लिंच, रोंडा राउजी को पिन के जरिए हरा पाई थीं।

1- WWE WrestleMania 38 Day 1 को केविन ओवेंस vs स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मैच ने किया मेन इवेंट

WWE WrestleMania 38 Day 1 के मेन इवेंट में केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी और केविन ओवेंस द्वारा नो होल्ड्स बार्ड मैच के लिए चैलेंज करने के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने मैच लड़ने के लिए हामी भर दी थी।

इसके बाद शो के मेन इवेंट में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला और मैच के शर्त की वजह से रिंग के साथ-साथ क्राउड और रैंप पर भी फाइट देखने को मिली थी। वहीं, अंत में, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने केविन ओवेंस को स्टनर देने के बाद उन्हें पिन करते हुए मैच जीत लिया था और बता दें, 19 सालों में यह स्टोन कोल्ड का पहला मैच है।

Edited by Subham Pal