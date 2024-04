WWE WrestleMania 40, Night 1 रिजल्ट्स: Roman Reigns ने जीता 1000वां मैच, फैंस को मिले एक साथ कई नए चैंपियन, मेन इवेंट में हुई चीटिंग

WWE WrestleMania 40 Night 1 Results: रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के नाईट 1 का अंत हो चुका है। शो की शुरुआत से लेकर मेन इवेंट तक फैंस को कई धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले। नए चैंपियन देखने को मिले, दिग्गज ने अहम जीत दर्ज की और मेन इवेंट में ब्लडलाइन (Bloodline) का दबदबा देखने को मिला।

नाईट 1 की शुरुआत विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ हुई, जिसमें बैकी लिंच और रिया रिप्ली ने काफी ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक लैडर मैच देखने को मिला, जिसके जरिए आखिरकार Raw और SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर अलग हो गई है और जजमेंट डे का टाइटल रन भी समाप्त हो गया है।

तीसरे मैच में रे मिस्टीरियो और एंड्राडे ने टीम बनाकर सैंटोस इस्कोबार और डॉमिनिक मिस्टीरियो का सामना किया। इस मैच में फिलाडेल्फा ईगल्स के प्लेयर्स का दखल देखने को मिला और अंत में फैंस को मनचाहा नतीजा मिला। चौथे मुकाबले में दो सगे भाई जिमी उसो और जे उसो के बीच पहली बार सिंगल्स मैच देखने को मिला। दोनों भाइयों ने काफी ज्यादा एंटरटेन किया।

5वें मैच में सिक्स विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिला और जेड कार्गिल ने WrestleMania डेब्यू में काफी इंप्रेस किया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गुंथर और सैमी ज़ेन के बीच आईसी चैंपियनशिप के लिए यादगार मुकाबला देखने को मिला, जिसके अंत में सैमी ने सभी को गलत साबित किया और आखिरकार रिंग जनरल की बादशाहत का अंत किया।

मेन इवेंट में रोमन रेंस और द रॉक ने टीम बनाकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस का सामना किया। इस मुकाबले में जबरदस्त चीटिंग हुई और अंत में ब्लडलाइन ने जीत दर्ज करते हुए नाईट 2 के मेन इवेंट में बहुत बड़ा बदलाव कराया। द रॉक ने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आइए नज़र डालते हैं WWE WrestleMania 40 के नाईट 1 के रिजल्ट्स पर:

WWE WrestleMania 40 के नाईट 1 में क्या-क्या हुआ:

-) रिया रिप्ली और बैकी लिंच के बीच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ। रिप्ली ने लिंच पर रिपटाइड लगाया और इसी के साथ जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए DIY vs जजमेंट डे vs ऑसम-ट्रुथ vs न्यू डे vs न्यू कैच रिपब्लिक vs ए टाउन डाउन अंडर के बीच सिक्स पैक लैडर मैच देखने को मिला। सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को हासिल किया, फिर द मिज़ और आर ट्रुथ ने Raw टैग टीम चैंपियनशिप को हासिल किया। ट्रुथ ने मेनिया में अपना पहला मैच जीता।

-) रे मिस्टीरियो और एंड्राडे ने टैग टीम मुकाबले में सैंटोस इस्कोबार और डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराया। रे ने अपनी टीम के लिए जीत हासिल की।

-) बियांंका ब्लेयर, नेओमी और जेड कार्गिल vs डैमेज कंट्रोल के बीच सिक्स विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिला। कार्गिल ने डकोटा काई को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

-) जे उसो और जिमी के बीच हुए सिंगल्स मैच में जे ने जीत दर्ज की।

-) आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर और सैमी ज़ेन के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। सैमी ने अंत में गुंथर को हैलुवा किक देने के बाद पिन करके इस मैच को जीता और रिंग जनरल की 666 दिनों की बादशाहत का अंत किया।

-) रोमन रेंस और द रॉक ने मेन इवेंट में कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस को हराया। इस मैच में रॉक ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जबरदस्त चीटिंग भी की। अंत में रॉक ने कोडी को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। यह रोमन की WWE में 1000वीं जीत है।