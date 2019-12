2019 में सभी पीपीवी में यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप के लिए हुए मैचों के नतीजों पर नजर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर Published Dec 30, 2019

बीस्ट (ब्रॉक लैसनर)

यह साल रेसलिंग फैंस के लिए काफी यादगार रहा है। इस साल कई सुपरस्टार्स ने चैंपियनशिप जीती, तो WWE 24*7 चैंपियनशिप को भी लेकर आए, जिसके बाद रॉ और स्मैकडाउन में रोमांच भी बढ़ा है। हालांकि सभी की नजरें कंपनी की दो बड़े टाइटल यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप पर रही। 2019 की शुरुआत में ब्रॉक लैसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे, तो डेनियल ब्रायन WWE चैंपियन। हालांकि साल के अंत में ब्रॉक लैसनर जहां WWE चैंपियन हैं, तो द फीन्ड इस समय यूनिवर्सल चैंपियन हैं। इस आर्टिकल में हम नजर डालेंगे 2019 में हुए सभी पीपीवी में WWE के दो बड़े टाइटल के लिए हुए मैचों के नतीजों पर: 1) रॉयल रंबल 2019 ब्रायन vs स्टाइल्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप: ब्रॉक लैसनर ने फिन बैलर को सबमिशन के जरिए हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। WWE चैंपियनशिप: डेनियल ब्रायन ने WWE चैंपियनशिप के लिए हुए मैच में एजे स्टाइल्स को हराते हुए अपने टाइटल को रिटेन किया। 1 / 4 NEXT Advertisement

