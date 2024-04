WWE WrestleMania XL फाइनल मैच कार्ड: Roman Reigns के सामने होने वाली है सबसे मुश्किल चुनौती

WWE WrestleMania XL Match Card: रेसलमेनिया (WWE WrestleMania XL) के बिल्डअप का अंत हो चुका है और फैंस को अब साल के सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट का बेसब्री से इंतजार है। इस साल भी मेनिया का एक्शन दो नाईट में देखने को मिलेगा और WWE ने कई धमाकेदार मैचों को बुक किया है।

WrestleMania XL के लिए अभी तक 7 मुख्य चैंपियनशिप के लिए मैचों का ऐलान कर दिया है। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, आईसी चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप, यूएस चैंपियनशिप और विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो चुके हैं। कोडी रोड्स, ड्रू मैकइंटायर, बैकी लिंच और बेली ने Royal Rumble मैच और Elimination Chamber मैच जीतते हुए मेनिया के लिए टाइटल मैच हासिल किया है।

इसके अलावा द रॉक की भी इन-रिंग वापसी होने वाली है। द ग्रेट वन साल 2016 के बाद कंपनी में अपना पहला मैच लड़ने वाले हैं। वो अपने ही भाई रोमन रेंस के साथ टीम बनाकर कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस के खिलाफ लड़ने वाले हैं। इस मुकाबले में जिन शर्तों को जोड़ा गया है, उनसे यह मुकाबला और भी ज्यादा खास हो गया है।

विमेंस टैग टीम चैंपियंस काबुकी वॉरियर्स जरूर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करने वाली हैं, लेकिन वो सिक्स विमेंस टैग मैच का हिस्सा होने वाली हैं। इस आर्टिकल में हम आपको साल के सबसे बड़े इवेंट में होने वाले मैच कार्ड के बारे में बताने वाले हैं।

WWE WrestleMania XL का अबतक का मैच कार्ड इस प्रकार है:

Night 1

#) द रॉक और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस - रोड्स और रॉलिंस इस मैच को जीतते हैं तो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से ब्लडलाइन बैन रहेगा। रोमन रेंस और द रॉक की जीत होती है, तो चैंपियनशिप मुकाबला ब्लडलाइन रूल्स मैच बन जाएगा।

#) रिया रिप्ली vs बैकी लिंच - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) गुंथर vs सैमी ज़ेन - आईसी चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) जजमेंट डे vs न्यू डे vs DIY vs न्यू कैच रिपब्लिक vs ऑसम-ट्रुथ vs ऑस्टिन थ्योरी-ग्रेसन वॉलर - अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक लैडर मैच

#) जे उसो vs जिमी उसो

#) जेड कार्गिल, नेओमी और बियांका ब्लेयर vs डैमेज कंट्रोल (ओस्का, कायरी सेन और डकोटा काई)

#) रे मिस्टीरियो और एंड्राडे vs सैंटोस इस्कोबार और डॉमिनिक मिस्टीरियो

Night 2

#) रोमन रेंस vs कोडी रोड्स - अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) इयो स्काई vs बेली - विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर - वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) लोगन पॉल vs रैंडी ऑर्टन vs केविन ओवेंस - यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

#) एजे स्टाइल्स vs एलए नाइट

#) बॉबी लैश्ले और स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs कैरियन क्रॉस और AOP - फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट सिक्स मैन टैग टीम मैच

