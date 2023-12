WWE में Roman Reigns के संभावित मैच के अंत को लेकर की गई भविष्यवाणी, पूर्व चैंपियन आखिरकार करेगा अपनी कहानी खत्म?

Roman Reigns: WWE मैनेजमेंट ने रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, जिनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था। रोमन रेंस vs कोडी रोड्स (Roman Reigns vs. Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक (CM Punk vs. Seth Rollins) ऐसे दो मुकाबले हैं, जो अगले साल शो ऑफ द शोज़ में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में दिग्गज ने रोमन के संभावित मैच को लेकर भविष्यवाणी की है।

कुछ ही महीने पहले SmackDown के एपिसोड के दौरान कोडी रोड्स का सामना रोमन रेंस से हुआ था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मुकाबला WrestleMania 40 की नाईट 2 को मेन इवेंट करने के लिए WWE की पहली पसंद है। वहीं, WWE में 10 साल बाद सीएम पंक की वापसी से जिस तरह सैथ रॉलिंस नाराज़ दिखे थे उस हिसाब से माना जा रहा है कि शो ऑफ द शोज़ के नाईट 1 के मेन इवेंट में सैथ vs पंक का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

ऑस्ट्रेलियन रेसलर जेसी लैंबर्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान WrestleMania 40 में रोमन रेंस vs कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस vs सीएम पंक के संभावित मुकाबलों के परिणाम का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा,

"देखिए, मैं पहले ही यह बता दूं और आप यह लिख लीजिए कि मेरे हिसाब से कोडी रोड्स मैच में जीत दर्ज करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो अपने पिता दिग्गज डस्टी रोड्स के लिए यह स्टोरी पूरी करेंगे। मैंने भी अभी अपने करियर का सबसे बड़ा मैच लड़ा और स्टोरी को खत्म किया था। इसलिए अगर मैं अपनी स्टोरी खत्म कर सकता हूं तब कोडी भी कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा,

"यह बहुत ही अच्छा है। सही में मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से सीएम पंक WrestleMania में जीत सकते हैं। इसके लिए मैं 70% लेकिन कोडी के लिए मैं 200% आश्वस्त हूं कि वो शो ऑफ द शोज़ में स्टोरी को पूरा करेंगे।"

WWE के सबसे बड़ी हील स्टार के साथ Jesse Lambert की फोटो वायरल हुई थी

कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया में डॉमिनिक मिस्टीरियो की उनके जैसे दिखने वाले शख्स के साथ कुछ फोटो जमकर वायरल हुई थी। यह शख्स और कोई नहीं, रेसलर जेसी लैंबर्ट हैं। सोशल मीडिया में लोग उन्हें मिनी डॉम कह रहे हैं।