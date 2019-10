दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें संस्करण में हिस्सा लेंगे रिकॉर्ड 40,633 धावक निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 13 // 10 Oct 2019, 16:51 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

ADHM 2019 प्रेस रिलीज़ नई दिल्ली, 9 अक्टूबर | एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें संस्करण में इस बार रिकॉर्ड 40 हजार से भी अधिक धावक भाग लेंगे। हाफ मैराथन के आयोजक प्रोकैम इंटरनेशनल ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 20 अक्टूबर को होने वाली इस मैराथन के लिए विभिन्न वर्गो में करीब 40,633 धावकों ने पंजीकरण कराया है। इस साल ग्रेट दिल्ली रन के लिए 16,962 धावकों ने पंजीकरण कराया है। मुख्य रेस हाफ मैराथन में बीते साल की तुलना में 11 फीसदी की वृद्धि हुई है और इस साल कुल 13,115 धावकों ने इस दौड़ के लिए अपना पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक उछाल 10K रन में देखी गई है। इसमें 77 फीसदी का इजाफा हुआ है और इस साल इस रेस में कुल 8553 धावक हिस्सा लेंगे। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन एक आईएएएफ गोल्ड लेबल रेस है और इसमें 275,000 डालर की पुरस्कार राशि है। वर्ष 2014 और 2011 के विजेता सुरेश कुमार पटेल इस साल भारतीय पुरुषों की अगुवाई करेंगे। सुरेश ने बेंगलुरू में आयोजित होने वाले टीसीएस वल्र्ड 10K चार संस्करणों (2018, 2015, 2013 और 2011) में चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया था। पटेल को युवा मुरली कुमार गवित चुनौती देते नजर आएंगे। महिला वर्ग में 2017 विजेता और कोर्स रिकार्ड होल्डर एल-सूर्या और 3000 मीटर स्टीपलचेज में नेशनल रिकार्ड होल्डर सुधा सिंह इस वर्ग में भारत की अगुवाई करेंगी। सूर्या ने 2017 में 70.31 मिनट समय के साथ नया कोर्स रिकार्ड बनाया था जबकि सुधा ने 2012 का संस्करण जीता था। इन दोनों के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है। प्रोकैम इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने कहा "यह साल हमारे लिए माइलस्टोन साल है और यह देखकर हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस इवेंट के लिए पंजीकरण साल दर साल लगातार बढ़ा है। इस साल 40 हजार से अधिक धावकों के साथ 20 अक्टूबर को इस इवेंट का हिस्सा होना एतिहासिक पल होगा।"



Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...