3 बड़ी जीत जो भारतीय सरजमीं पर पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद देखने को मिलीं

3 Victories after no play possible on first day in India: क्रिकेट में मैच देखने का मजा तब किरकिरा हो जाता है, जब उसमें बारिश का खलल पड़ता है। बारिश की वजह से कई बार किसी टीम को फायदा, तो किसी टीम को नुकसान होता है। टेस्ट फॉर्मेट में भी बारिश कई बार विलेन बनने का काम करती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में हुए टेस्ट मैच के दौरान बारिश ने खूब आंख मिचोली खेली। इसकी वजह से पहले दिन का खेल भी रद्द करना पड़ा था। हालांकि, फिर भी मैच का नतीजा निकल आया। इस आर्टिकल में हम भारतीय सरजमीं पर हुए उन तीन टेस्ट जीत का जिक्र करेंगे, जो पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद देखने को मिलीं।

3. भारत बनाम न्यूजीलैंड (बेंगलुरु, 2024)

मौजूदा समय में कीवी टीम भारत के दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आई हुई है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में हुआ, जिसमें भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच 16 अक्टूबर की बजाय 17 अक्टूबर से शुरू हुआ। दरअसल, पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। इस मुकाबले को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में 107 रन बनाने थे, जिसे उसने आसानी से बना लिए थे।

2. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (मोहाली, 2013)

2013 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई थी। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मोहाली की पिच पर खेला गया था। हालांकि, मुकाबले के पहले दिन बारिश की वजह से खेल संभव नहीं हो पाया था। लेकिन बाकी के चारों दिन खेल संभव हो पाया था। इस मुकाबले को टीम इंडिया 6 विकेट से जीतने में सफल रही।

1. भारत बनाम न्यूजीलैंड (चेन्नई, 1976)

1976 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई में टेस्ट मैच खेला गया था, जो कि बारिश एक खलल की वजह से पहले दिन शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि, इसके बाद मैच में बारिश के चलते किसी और दिन का खेल रद्द नहीं हुआ था। मैच को जीतने के लिए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 360 रन का टारगेट रखा था, लेकिन मेहमान टीम 143 रन पर ढेर हो गई थी।

