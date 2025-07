7 बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट करियर में बतौर कप्तान पहले दो या उससे ज्यादा मैचों में जड़े शतक

Batsman with hundred in two or more test as captain: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय क्रिकेट टीम की ठोस शुरुआत देखने को मिली। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पांच विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए हैं। टीम के कप्तान शुभमन गिल 114 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। उनके साथ अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा नाबाद 41 रन बना कर दे रहे हैं। गिल ने इस दौरे पर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ा है और इसके साथ ही एक एलीट लिस्ट में उनका नाम जुड़ चुका है। आइए एक नजर डालते हैं विश्व क्रिकेट के उन सात बल्लेबाजों पर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में अपने पहले दो या उससे ज्यादा मैचों में लगातार शतक लगाए हैं।

#3 पांच बल्लेबाजों ने जड़े हैं दो मैचों में शतक

कप्तान के रूप में अपने पहले दो टेस्ट मैचों में लगातार शतक दुनिया के पांच बल्लेबाज लगा चुके हैं। इस लिस्ट में चार भारतीय बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं। गिल से पहले विराट कोहली, सुनील गावस्कर और विजय हजारे यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के जैकी मैकग्लिव ने भी कप्तान के रूप में अपने पहले दो टेस्ट मैचों में शतक लगाने का कारनामा किया है।

#2 स्टीव स्मिथ की शानदार शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया ने अपने दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को जब कप्तानी सौंपी थी तो उन्होंने इसकी शुरुआत काफी शानदार तरीके से की थी। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के तौर पर अपने पहले तीन टेस्ट मैचों में ही लगातार शतक लगा दिए थे। हालांकि चौथे मैच में वह शतक नहीं लगा पाए लेकिन इसके बावजूद कप्तान के रूप में उनकी शुरुआत बेहद शानदार रही।

#1 एलिस्टर कुक के नाम है विश्व रिकॉर्ड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने कप्तान के तौर पर अपने पहले पांच टेस्ट मैचों में लगातार शतक लगाए थे। उनकी यह उपलब्धि आज भी विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने पहले बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में दो शतक लगाए। इसके बाद भारत के दौरे पर उन्होंने तीन शतक जड़ दिए। कप्तान के तौर पर पहले पांच टेस्ट मैचों में कुक ने जो शतक लगाए थे उनमें से तीन परियां ऐसी थी जब उन्होंने 170 से अधिक रन बनाए।

