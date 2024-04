Teams who scored most runs in an IPL Season Against an opposition: आईपीएल के नाम सुनते ही दिमाग में चौकों और छक्कों का ख्याल घूमने लगता है। इस टूर्नामेंट में बल्लेबाज हमेशा से गेंदबाजों पर हावी रहे हैं। यही वजह है कि आईपीएल में टीमें रनों का अंबार खड़ा करने में सफल रहती हैं।

आईपीएल के 17वें सीजन में यह सिलसिला जारी है। इसी बीच लीग स्टेज के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। अब मुंबई की टीम आईपीएल सीजन में लीग स्टेज के दौरान विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है। उसने ये कारनामा दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध किया है। इस आर्टिकल में हम उन टॉप 5 टीमों का जिक्र करेंगे, जिन्होनें एक आईपीएल सीजन के लीग स्टेज में विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाये हैं।

5 टीमें जिन्होनें IPL सीजन में लीग स्टेज में विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाये हैं

5. (450 रन) आरसीबी बनाम पुणे वॉरियर्स, 2013

आईपीएल 2013 के लीग स्टेज में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के विरुद्ध खेले गए मैच में 5 विकेट खोकर 263 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में पुणे की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 133 रन पाई थी। वहीं, इसके बाद जब दूसरी बार टूर्नामेंट में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ तब आरसीबी ने 187/3 का स्कोर बनाया था।

4. (458 रन) सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी, 2024

पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। हैदराबाद ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में आरसीबी के विरुद्ध लीग स्टेज में खेले दोनों मैचों को मिलाकर 458 रन बनाये हैं। इसमें आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा 287/3 टोटल भी शामिल है।

3. (462 रन) दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 2024

आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स पांच मैच जीत चुकी है। उसने मुबंई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पहले मैच में 205/8 का स्कोर बनाया था, जबकि दूसरी बार डीसी ने मुंबई के सामने 257/4 का स्कोर खड़ा किया था।

2. (468 रन) आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 2024

आईपीएल 2024 के लीग स्टेज में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध खेले दोनों मैचों में 200+ का स्कोर बनाया है। उसने हैदराबाद के खिलाफ दोनों मैचों में कुल मिलाकर 468 रन बनाये हैं।

1 (481 रन) मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2024

आईपीएल के इसी सीजन में मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज में विरोधी टीम के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का कारनामा किया है। एमआई ने दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में 234/5 और दूसरे मैच में 247/9 का स्कोर बनाया था।