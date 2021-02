आरसीबी के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के फ्लॉप होने को लेकर ट्विटर पर आईं जबरदस्त प्रतिक्रियाएं

RCB players so far in #NZvsAUS



Bowling-:

Daniel Sams: 2-40

Kane Richardson: 0-42

A Zampa: 0-20 (3 overs)

Maxwell: 0-9 (1 over)

Jamieson: 0-12 (1 over)



Batting:

J Phillipe: 2

G Maxwell: 1



Barring Zampa & Jamieson (if the figures get better) it's not good news for RCBians