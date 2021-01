FAU-G का इंतजार खत्म हो गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कल ट्रेलर और डाउनलोड लिंक अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर दी। भारतीय गेमर्स इस FAU-G का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। काफी महीनों के इंतजार के बाद गेम को गणतंत्र दिवस पर रिलीज किया गया। FAU-G अभी सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हुआ है और इसका साइज 406 MB है।

इस आर्टिकल में हम FAU-G में मौजूद गेम मोड्स के बारे में बात करेंगे।

nCore Games के FAU-G में कौन-कौनसे गेम मोड्स मौजूद है?

इस गेम में अभी तीन गेम मोड्स मौजूद है:

कैंपेन मोड

Image via FAU-G

कैंपेन मोड में गलवान वैली मौजूद है। ये एक तरह से आर्केड मोड की तरह है। ये एक स्टोरी मोड की तरह होगा जहां भारतीय सैनिक बॉर्डर पर दुश्मनों से बदला लेगा। साथ ही आपको यहां कुछ मेले हथियार भी मिल जाते हैं।

टीम डेथमैच

Image via FAU-G

टीम डेथ मैच असल में 5v5 आर्केड मोड रहेगा। अबतक खिलाडी इसे खोल नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद FAU-G केर इस मोड की थीम COD Mobile या PUBG Mobile के टीम डेथमैच की तरह ही रह सकती हैं। ये मोड भी आने वाले अपडेट में खुल सकता है।

फ्री फॉर ऑल

Image via FAU-G

फ्री फॉर ऑल मोड COD Mobile प्लेयर्स के लिए जरूर परिचित होगा ये काफी प्रसिद्ध मोड है। FAU-G ने इसके बारे में "Every man for himself" लिखा है। इससे पता चलता है कि ये भी उसी तरह होगा लेकिन अभी ये उपलब्ध नहीं है। आने वाले अपडेट्स में इसे जोड़ा जाएगा।

