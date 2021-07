किडनी (Kidney) को भले ही आप राजमा (Rajma) जैसा समझें लेकिन इसमें दोराय नहीं है कि किडनी में एक भी परेशानी होने पर जीवन में परेशानी होने लग जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे परेशानी भी दूर हो और सेहत में भी सुधार आए। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अलग अलग है।

जितने मुँह, उतनी बात वाले आधार पर जितने लोग उतने ही इलाज आपको इस परेशानी या इससे जुड़ी परेशानी के लिए मिल जाएंगे। वैसे एक देसी इलाज होता है पत्थरचटा और इस पेड़ के पत्तों का सेवन या सिर्फ लगातार चाटने भर से आपको किडनी में पथरी नहीं होती है। क्या कोई ऐसा इलाज है जिससे ये परेशानी भी ना हो और शरीर भी हाइड्रेटेड रहे? जी हाँ, ऐसा इलाज है जिसके बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं।

पथरी में गर्म पानी पीने के 3 फायदे: Pathri Mein Garm Paani Peene Ke 3 Fayde

पथरी को कमजोर करता है: Weakens The Stone in Hindi

पथरी होने पर आपके शरीर से पानी का बहाव रुक जाता है या उसमें दिक्कत आती है। ऐसे में अगर आप पथरी को कमजोर करना चाहते हैं तो आज ही ठंडे पानी और नार्मल पानी की जगह गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे आपको काफी आराम मिलेगी और आपके शरीर से पानी का बहाव भी ठीक होगा।

पथरी धीरे धीरे खत्म हो सकती है: Stone may be removed slowly in Hindi

ऐसा सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपको पथरी है तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे एक संभावना ये है कि आपके शरीर से पथरी एकदम खत्म हो जाएगी पर ये सबके लिए सच नहीं है। आप अगर अपने शरीर से पथरी को हटाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको अपने शरीर को गुनगुना पानी देना चाहिए।

शरीर हो जाता है एक्टिवेट: Activated Body Benefits to remove stone in Hindi

शरीर में आप कई प्रकार के सेल्स को अपने आसपास देख रहे होते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल मुमकिन है कि शरीर में मौजूद सेल्स और खाने में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स (Anti Oxidants) आपके शरीर के अंदर से इस परेशानी को दूर कर दें। इससे काफी लाभ होता है जो एक बेहद अच्छी बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla