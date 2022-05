चेहरे की मालिश करने के 3 फायदे - Chehre Ki Malish Karne Ke 3 Fayde 

आज के समय में तनाव होना आम है। तनाव स्वास्थ्य के साथ-साथ त्वचा पर भी दुष्प्रभाव डालता है। ऐसे में चेहरे की मालिश (facial massage) करना अच्छा माना जाता है। चेहरे की मालिश स्किन केयर के लिए ऐसा उपचार हैं जो आप किसी प्रैक्टिशनर के साथ या अपने दम पर कर सकते हैं। आप चेहरे की मालिश के साथ लोशन, तेल या क्लींजिंग मिल्क का उपयोग कर सकते हैं। चेहरे की मालिश आपके चेहरे की मांसपेशियों को आराम देते हुए स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसका आराम और कायाकल्प करने वाला प्रभाव है, जो आपको बेहतर दिखने और महसूस करने में मदद करता है। चेहरे की मालिश करने से खून का दौरा (blood circulation) बढ़ता है ओर साथ चेहरे पर ग्लो आता है। आइये इस लेख के माध्यम से चेहरे की मालिश के फायदों को जानते हैं।

चेहरे की मालिश करने के 3 फायदे

1. स्ट्रेस से छुटकारा मिले (Releases stress)

चेहरे की मालिश से स्ट्रेस कम होता है ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार चेहरे की मालिश तेल या सीरम से करे, इससे आपकी त्वचा सुंदर ओर निखरी हुई दिखेगी।

2. निखरी हुई त्वचा पाएं (For glowing skin)

चेहरे पर मालिश करने से चेहरा निखरा हुआ दीखता है। इसके लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करे। यह आप घर बैठे भी कर सकते हैं।

3. झुर्रियों से छुटकारा पाएं (Get rid of wrinkles)

चेहरे की मालिश से चेहरे की झुर्रियां ओर उम्र बढ़ने के लक्षण कम किया जा सकते हैं। मालिश से मांसपेशियों का तनाव कम होता है ओर फाइन लाइन्स से छुटकारा मिल सकता है।

कैसे करे मालिश : How To Massage In Hindi

चेहरे की मालिश करने के लिए आप पहले तेल या सीरम का उपयोग कर सकते हैं। हथेली पर तेल की बूंदें लें, उसे हाथों पर रगड़ें। अपनी उँगलियों से हलके प्रेशर के साथ चेहरे पर मालिश करना शुरू करें। माथे से लेकर आई-ब्रो तक क्लॉकवाइस मसाज करें। फिर गालों पर मलना शुरू करें। आखिर में जॉलाइन, और गर्दन की ओर मालिश करें। यह चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ओर ग्लो आता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

