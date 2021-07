जीरा खाने के 5 फायदे: Jeera Khaane Ke 5 Fayde

जीरा (cumin) का इस्तेमाल सब्जी या दाल या फिर किसी भी चीज के दौरान किया जाता है। जब आप जीरा खाते हैं तो उससे गैस रिलीज होती है (gas release)। इस स्थिति में आपको अपने पेट में एक आराम महसूस होती है जिसकी वजह से शरीर को काफी बेहतर महसूस होता है लेकिन क्या ये ही है इसके फायदे या कुछ और भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं?

जीरे को शरीर के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। जीरे का इस्तेमाल खाने में इसलिए होता है क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। पाचन अगर ठीक है और सेहत बेहतर महसूस कर रही है तो आपको फायदा होगा। आइए आपको बताते हैं जीरे के उन फायदों के बारे में जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा।

जीरा खाने के 5 फायदे: 5 benefits of cumin seeds

पाचन करे ठीक: Improves Digestion

पाचन शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना सेहत अच्छी नहीं हो सकती है और इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप जीरे का सेवन सब्जी के दौरान एवं उसके बाद भी करते हैं तो आपको डाइजेशन से जुड़ी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी जो एक अच्छी बात है।

पीरियड्स के दौरान होने वाली दिक्कतों को दूर करे: Helps cure period related issues

महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान काफी परेशानी पेश आती है। इस स्थिति में आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहेंगी। ऐसा नहीं है कि हर महिला को ये परेशानी होती है क्योंकि पीरियड्स के दौरान कुछ को ही दिक्कत होती है। इस दौरान आप पानी में जीरे के साथ साथ सेंधा नमक, अदरक, सौफ को ड़ालकर, उबाल लें और उसका पानी पिएं। इससे आपको काफी लाभ होगा।

महिलाओं के अंदर आयरन की कमी करे पूरी: Completes the need of iron in females

महिलाओं को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर आयरन की कमी होना स्वाभाविक है। घर और ऑफिस संभालने वाली दुनिया की शक्ति को इतने अधिक काम के कारण जब एनीमिया की दिक्कत होती है तो वो जीरे का सेवन कर सकती हैं। इससे उन्हें लाभ होगा।

अनिद्रा को दूर करे: Cures Insomnia

हिंदी फिल्मों में कई गीत हैं जो ये कहते हैं कि लोगों को नींद ना आए, चैन ना आए, और अगर ऐसा है तो ये नार्मल परेशानी नहीं है। ये स्ट्रेस और नींद ना आने के कारण हो सकता है। ऐसे में आप एक केले को मसल लें और उसमें भुने हुए जीरे को ड़ालकर खाएं। आपकी नींद से जुड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी।

याददाश्त करे ठीक: Improves Memory

याददाश्त को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स (Anti Oxidants) होते हैं जो सेहत को ठीक कर देते हैं। अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको आधा चम्मच लेकर खा सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा और धीरे धीरे याददाश्त ठीक हो जाएगी।

