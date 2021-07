चिरायता पीने के 5 फायदे: Chirayata Peene Ke 5 Fayde

चिरायता (Chirayta/ Andrographis-Paniculata) को जीवनदाई माना जाता है। एक तरफ जहाँ ये सेहत को ठीक रखने में मदद करता है तो वहीं ये कई अन्य प्रकार से भी शरीर के लिए लाभकारी है। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, दरअसल अंग्रेजी दवाओं के सामने असली चीजों की कद्र कम हो जाती है।

अंग्रेजी दवाएं कई बार रिएक्शन कर सकती हैं जबकि चिरायता कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये एक औषधीय तत्व है जिसका मकसद सेहत को ठीक करना है। नुकसान करना है तो हम में से कोई भी किसी भी अंग्रेजी दवा को खा सकता है। इससे होने वाले नुकसान भी आपको मालूम हो जाएंगे, पर चूँकि चिरायता के कोई नुकसान नहीं हैं तो आइए आपको इससे होने वाले पांच फायदों के बारे में बताते हैं।

चिरायता पीने के 5 फायदे: 5 benefits of drinking Chirayta

आँखों के रोग करे दूर: Helps You Get Rid of Eye related issues

अगर आप किसी भी प्रकार के आँखों के रोग से ग्रसित हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका पेस्ट बना लेना है और उसका पिप्पली पेस्ट और सौवीराञ्जन के साथ एक मेल बना लेना है। इसके बाद इसे मातुलुंग के रस में उसे पीसकर अगर आप पीना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं वरना इसे काजल की तरह आँखों पर लगाने से आपको आँखों से जुड़ी दिक्कतों में आराम देखने को मिलेगा।

भूख बढ़ाए: Increases Apetite

भूख बढ़ाने के लिए आप इसका काढ़ा बना लें। अगर आप इसे खाली पेट ले सकें तो ऐसा जरूर करें लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसा नहं कर पा रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी भूख को बढ़ा देगा और शरीर को ऐसे लाभ प्रदान करेगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा।

अधिक प्यास लगने वाली परेशानी से बचाए: Chirayta Uses in Excessive Thirsty Problem in Hindi

आप एक काढ़ा बनाएं लेकिन पिछली बार से अलग इस बार आप काढ़े के लिए चिरायता, गुडूची, सुगन्धबाला, धनिया, और पटोल का इस्तेमाल करें। इससे आपको अपनी सेहत को ठीक करने में मदद मिलेगी। अच्छी सेहत और फिट दिमाग शरीर के लिए बेहद अच्छा होता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें।

चिरायता के सेवन से खांसी का इलाज : Chirayta Uses in Fighting with Cough in Hindi

खांसी आने पर शरीर के अंगों का बुरा हाल हो जाता है। ये गले, मुँह और फेफड़े पर काफी बुरा असर रखता है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर को खांसी से बचाना चाहते हैं तो चिरायता का इस्तेमाल करें। इससे आप खांसी से भी खुद को बचा लेंगे और आपका शरीर भी एकदम फिट महसूस करेगा।

पेट में कीड़े होने पर चिरायता से लाभ: Benefits of Chirayta for Abdominal Worm in Hindi

सुबह सुबह भोजन से पहले अगर आप चिरायता के रस में हनी या शहद मिला लेते हैं और उसका सेवन करते हैं तो उससे पेट में मौजूद कीड़े खत्म हो जाते हैं। आपकी सेहत को ठीक करने के लिए ये बेहद लाभकारी है। पेट के खराब होने पर शरीर को खासी दिक्कत आती है और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla