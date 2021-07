खूब पानी पीने के 5 फायदे: Khoob Paani Peene Ke 5 Fayde

गर्मी (Summer) का मौसम है और ऐसे में पानी की प्यास ज्यादा ही लगती है। वैसे भी इंसान को एक दिन में कम से कम तीन लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। आपको ये बात याद होगी कि हमने अधिक पानी पीने के नुकसान बताए थे लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप 5 से 6 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं।

ये भी पढ़ें: सूखी खांसी के लिए 5 घरेलू नुस्खे: Sookhi Khaansi Ke Liye 5 Gharelu Nuskhe

अगर किडनी कमजोर है या सेहत में कोई बड़ा विकार है जिसमें उदर, पेट, लिवर, या छोटी एवं बड़ी आंत में कोई दिक्कत है तो पानी पिएं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऐसा ना करें क्योंकि आपका तंत्र इसके प्रभाव को संभाल नहीं सकेगा। वैसे क्या हैं पानी पीने के पांच फायदे? आइए आपको बताते हैं।

खूब पानी पीने के 5 फायदे: 5 benefits of excessive water drinking

शरीर में टॉक्सिन नहीं रहते: No Toxins in the body

पानी पीने पर वो अपने साथ टॉक्सिन को भी बाहर कर देता है। टॉक्सिन बाहर होने का अर्थ है कि आपकी सेहत का अच्छा रहना क्योंकि जब तक सेहत अच्छी नहीं है तब तक आप भी ठीक नहीं हैं। टॉक्सिन्स की वजह से पेट में काफी परेशानियाँ होती हैं और उससे आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

शरीर हाइड्रेटेड रहता है: Body remains hydrated

शरीर का हाइड्रेटेड रहना एक प्रकार से वरदान है। अगर आप शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं तो उससे आपको शरीर के सेल्स में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। शरीर में ज्यादातर परेशानियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम पानी की मात्रा कम और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं।

ये भी पढ़ें: पेट की चर्बी को गायब करने के लिए करें ये योगासन: Pet Ki Charbi Ko Gayab Karne Ke Liye Karein Ye Yogasan

किडनी स्टोन की संभावना कम रह जाती है: Reduces chances of kidney stone

किडनी स्टोन की स्थिति इंसान के लिए मुश्किल से भरी होती है। ऐसा इंसान कई बार तो इतनी पीड़ा का अनुभव करता है कि उसे ये समझ नहीं आता कि इस दर्द की दवा क्या है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके लिए ये परेशानी उनके गुप्तांग में हो जाती है और उन्हें काफी दर्द होता है। अधिक पानी पीते रहेंगे तो स्टोन को कभी रुकने और परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा।

त्वचा खिली खिली रहती है: Skin glows

मार्केट में चाहें कितनी भी महंगी क्रीम आ जाए और वो चाहे कोई भी दावा करे, इस बात में दोराय नहीं है कि केमिकल से बनी ये क्रीम्स त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगी। वहीं पानी से ऐसे किसी नुकसान की उम्मीद नहीं है, और उलटा त्वचा हाइड्रेटेड रहने से स्किन पर एक नैचुरल ग्लो रहता है।

पेट आसानी से साफ होता है: Smooth Bowel Movement

ऐसे कई लोग हैं जो दिन में कई बार पाखाने जाते हैं। ऐसे लोगों का पेट साफ नहीं होता है और वो हमेशा ही किसी ना किसी परेशानी का सामना करते हैं। इससे उलट अगर आप पानी पीते हैं तो पेट को भी फायदा होता है और उसकी वजह से आपके शरीर में बॉवेल मूवमेंट भी आसानी से होता है।

ये भी पढ़ें: विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है: Vitamin C Ki Kami Se Kaun Sa Rog Hota Hai

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla