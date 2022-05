चुकंदर की चाय पीने के 5 फायदे - Chukandar Ki Chai Pine Ke Fayde

गर्मियों के मौसम में चुकंदर की चाय (Beetroot tea) पीने के कई फायदे होते हैं। चुकंदर में पोटैशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, विटामिन B1, B2, C और मिनरल अच्छी मात्रा में होता है। यह शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में और सेहत को बरकरार रखने में मददगार है। चुकंदर की चाय में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं जो वजन कम करने में, हृदय स्वास्थ्य को बरक़रार रखने में, आँखों की देख-भल उपयोगी होते हैं। यह लौ इन कैलोरी होती है जिसे आप दूध की चाय के स्थान पर पी सकते हैं। चुकंदर से बनी चाय कई रोगो से बचाव करती है। इस लेख में चुकंदर की चाय पीने के फायदे बताये गए हैं। आइये इन्हें जाने।

चुकंदर की चाय पीने के 5 फायदे

1. वजन कम करने में (Good for weight loss)

चुकंदर का सेवन वजन घटाने में फायदेमंद होता है। दूध वाली चाय की जगह आप चुकंदर की चाय पीकर अपना मोटापा कम कर सकते हैं। यह चाय कम कैलोरी युक्त होने के कारण वजन कम करने में मददगार है।

2. हड्डियों के लिए लाभदायक (Good for bones)

चुकंदर में मौजूद गुण इसे हड्डियों के लाभदायक बनाते हैं। ऐसे में आप चुकंदर की चाय पीकर इसके फायदे ले सकते हैं। चुकंदर में कॉपर, मैग्नीशियम और आसबोरोन होते हैं जो हड्डियों के विकास में मदद करते हैं।

3. त्वचा (Good for skin)

चुकंदर से सेहत ही नहीं त्वचा को भी लाभ होते हैं। चुकंदर में एंटी-ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो त्वचा को हानिकारक पदार्थो और UV रेज़ से बचाते हैं।

4. हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Beneficial in heart health)

चुकंदर के गुणों से हृदय रोग का खतरा कम होता है। प्रतिदिन चुकंदर की चाय पीने से हार्ट फेलियर और दिल के रोगो से बचाव होता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है।

5. आँखों के स्वास्थ्य के लिए (Good for eyes)

चुकंदर का सेवन आँखों के लिए फायदेमंद माना जाता है, इसमें बीटा-कार्टेन मौजूद होता है जो विटामिन A का एक प्रकार है। आँखों के लिए विटामिन A बहुत लाभकारी होता है।

चुकंदर की चाय बनाने का तरीका : How To Make Beetroot Tea In Hindi

चाय बनाने के लिए आप 2 कप पानी और आधा कटा हुआ चुकंदर के टुकड़े एक साथ उबालें। पानी 1 कप हो जाने पर इसे छान कर पिएं। इसके साथ आप बादाम, काजू या भुने चने खा सकते हैं। इसका सेवन शाम की चाय के समय करना लाभदायक है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

