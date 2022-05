शोल्डर के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज- shoulder ke liye kare ye 5 exercise

5 Best Exercise for shoulder in hindi: अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ तो बना रहता है साथ ही आप कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। एक फिट बॉडी के लिए व्यायाम बेहद ही जरूरी है। लेकिन, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए यह भी ध्यान देना काफी जरूरी है। वरना गलत एक्सरसाइज करने से कभी-कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। आज हम जानेंगे शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन-कौन से हैं।

शोल्डर के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज

पुश अप (push ups Exercise for shoulder)

पुश अप्स करने से आपके कंधे मजबूत होते हैं। साथ ही आप ताकतवर होते हैं और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सबसे बड़ी बात की इस व्यायाम को करने के लिए आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। इसे आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख कर भी कर सकते हैं।

बारबेल ओवरहेड शोल्डर प्रेस (barbell overhead shoulder press Exercise)

बारबेल ओवरहेड शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपके कंधों को फायदा होगा बल्कि आपके शरीर के अधिकांश हिस्सों को फायदा पहुंचता है। यह व्यायाम आपको स्ट्रॉन्गर और मास बिल्डर बनाने में मदद करता है।

सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस (Seated Overhead Dumbbell Press Exercise)

इस व्यायाम को शोल्डर को उठाने और शेप में लाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे आपके शोल्डर पर बार्बेल की अपेक्षा ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि जब आप बैठ जाते हैं तो इसमें शरीर का निचला हिस्सा रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है और आपके ऊपरी आर्म्स सीधे-सीधे उसके कॉन्टेक्स में आ जाते हैं।

फ्रंट डंबल रेज (Front Dumbbell Raise Exercise )

फ्रंट डंबल रेज कसरत से न सिर्फ आपके कंधे मजबूत होंगे बल्कि आपके कंधों में शेप आने लगेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके हाथ सामने की ओर होते हैं। जिसकी वजह से एंटीरियर डेल्टॉइड पर टेंशन क्रिएट होती है। इसे डंबल से करने पर ज्यादा फायदे होता है। ताकत के साथ ही बैलेंस में भी मदद करता है।

लेटरल रेजेज (Lateral Raises Exercise for shoulder)

एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। इससे आपकी बॉडी शेप में रहती है और फिट लगते हैं और साथ ही बीमारियों का खतरा कम रहता है। शोल्डर की बेस्ट एक्सरसाइज में लेटरल रेजेज को भी माना जाता है। इसके जरिए आप अपने शोल्डर को हैवी बना सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj