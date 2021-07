गिलोय रस पीने के 5 नुकसान: Giloy Ras Peene Ke 5 Nuksaan

गिलोय (Giloy) को अमृत माना जाता है लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि गिलोय से कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें चित भी होता है और पट भी और इन दोनों के साथ आने से ही सिक्का पूरा होता है।

ठीक उसी तरह से खाने के साथ भी है। एक तरफ जहाँ खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वहीं अधिक खाना खाना आपके पेट में अपच कर सकता है और आपको भारी नुकसान भी दे सकता है। इसी प्रकार से इस आर्टिकल में हम आपको गिलोय के कारण होने वाले नुकसानों के बारे में बताने वाले हैं (इनमें से कुछ बेहद स्पष्ट रूप से कुछ लोगों के लिए हैं)।

गिलोय रस पीने के 5 नुकसान (5 side effects of giloy juice)

ज्यादा पीने से शुगर के मरीजों को हो सकती है परेशानी (Excess can cause issues to diabetic patients)

शुगर की कमी हो या बेहद बढ़ा हुआ हो तो मात्र 20 से 30 एमएल ही पिएं। इससे ज्यादा पिएंगे तो आप शुगर के स्तर को घटा तो देंगे लेकिन वो इस स्तर पर आ जाएगा कि आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपना ध्यान रखें और ऐसी कोई दिक्कत को ना होने दें। आप सेहत चाहते हैं, नुकसान नहीं।

ज्यादा पीने से पेट में होगी परेशानी (Excess consumption can cause stomach issues)

असल में हम सबकी एक आदत होती है कि जब कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि शादी का खाना खाने के बाद कई लोगों को अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर आपने गिलोय के जूस को ज्यादा पिया तो उससे पेट में जलन, दर्द, एसिडिटी और अपच हो सकती है।

बच्चों को ना कराएं गिलोय के जूस का सेवन वरना हो जाएगी दिक्कत (Don't feed it to kids)

यदि बच्चा दस साल से बड़ा है तो ही उसे गिलोय का जूस पिलाएं। अगर उससे कम उम्र के बच्चे को आपने ये जूस पिला दिया तो वो बिस्तर पकड़ लेगा। बच्चों का पाचन तंत्र उतना विकसित नहीं होता है और ऐसे में उन्हें अधिक मात्रा में या सेवन भर कराने से आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं।

गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें (Pregnant women should avoid Giloy or its juice)

इसकी तासीर गर्म होती है और अगर इसका सेवन एक गर्भवती महिला करती है तो उससे उसको एवं उसके शरीर में पल रहे जीवन को भी परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दस में से नौ गर्भवती महिलाओं ने इसे पीने के बाद परेशानी का संकेत दिया। उन्होंने इसको कोई अन्य जूस समझकर पी लिया, पर असर समझ आने पर उन्हें मालूम हुआ कि क्या गलती हुई थी। उन्हें और उनके बच्चे को बचा लिया गया।

हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी ना पिएं (High Blood Pressure Patients should avoid it)

अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको इसका सेवन किसी हाल में नहीं करना चाहिए। आपका शरीर ही आपका जीवन है और इसमें हुई एक भी गलती आपको परेशानी में ड़ाल सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको परेशानी हो क्योंकि ये फायदेमंद नहीं है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla