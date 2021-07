दाँतों को रखें सफेद और अपनी ओरल सेहत और मुस्कान को बरकरार: Daaton Ko Rakhein Safed Aur Apni Oral Health Aur Muskaan Ko Barkaraar

हम सब बचपन में पीले दाँत वाले लड़के या लड़की को उसके गंदे दांतों के बारे में बताने के लिए 'येलो येलो, डर्टी फेलो' का गीत गाते थे और आप भी ऐसा ही करते होंगे। दांतों को शरीर में वो जगह प्राप्त है जहाँ पर वो खाने को सही से चबाने और जबान पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। दांतों को कमजोर ना समझें।

ये भी पढ़ें: डिप्रेशन से बचने के लिए करें ये 5 काम: Depression Se Bachne Ke Liye Karein Ye 5 Kaam

वक्त के साथ हमने बेकार चीजें खानी शुरू कर दीं या यूँ कहें कि अपने दाँतों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि परेशानियाँ बढ़ने लगीं और इससे पहले कि हम समझ पाते परेशानियाँ अलग ही स्तर पर जा चुकी थीं। ब्रेसेस का लगना अलग बात है लेकिन उनकी सेहत को खराब करना एकदम अलग बात है।

इसके बावजूद हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। दांत हमारे चेहरे की पहचान हैं और हमारे बारे में काफी कुछ बताते हैं। गंदे दांत ये दिखाते हैं कि आपको साफ सफाई का ध्यान नहीं है और अगर उसमें गुटखे या सिगरेट के कारण होने वाले प्रभाव मौजूद हैं तो वो ये दर्शाते हैं कि आपको दिक्कत है।

दाँतों को रखें सफेद और अपनी ओरल सेहत और मुस्कान को बरकरार (Keep Your Teeth White and oral health as well as smile intact)

टूथपेस्ट में नमक का इस्तेमाल करें (Use Salt along with your toothpaste, not a toothpaste that has salt in it)

दांतों में ही आपके शरीर के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले गुण हैं। अगर आपके दांत पीले हैं तो वो वाला टूथपेस्ट ना लाएं जिसमें नमक मौजूद होता है। आप अपनी तरह से उस ब्रश पर नमक डालें और उसका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आपके दांत चमकने लगेंगे जो एक अच्छी बात है।

खराब चीजों को खाना छोड़ें (Stop eating bad things)

ये भी पढ़ें: अनुलोम विलोम में ये गलतियाँ ना कर के अपनी सेहत को चुस्त एवं दुरुस्त बनाएं

क्या गुटखा या सिगरेट शरीर को कोई लाभ पहुंचाते हैं? जी नहीं। क्या ये उसे बेचने वाले एवं बनाने वाले को लाभ पहुंचाते हैं? जी हाँ। अब आप सोचें कि जिस चीज का सेवन करने से आपको कोई लाभ नहीं है लेकिन बेचने वाले को लाभ है तो आपको ऐसी चीज को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। अगर आप निकोटेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप तलब लगने पर गाजर या कोई भी सलाद वाली चीज खा सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा।

पौष्टिक भोजन का सेवन करें (Eat Nutritious Food)

दांत शरीर में मौजूद हड्डियों का वो प्रकार है जिसे अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता है। इसको कैल्शियम की जरूरत होती है लेकिन अगर आप खराब चीजें खाएंगे तो आप इसको कम करते जाएंगे। इससे उलट आप उन चीजों का सेवन करें जो पौष्टिक हों ताकि आपके शरीर को जरूरी तत्व प्राप्त हो सकें।

ये भी पढ़ें: सुबह सुबह करें ये एक योगासन और अपने दिमाग के कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को करें बेहतर

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla