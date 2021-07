डिप्रेशन से बचने के लिए करें ये 5 काम: Depression Se Bachne Ke Liye Karein Ye 5 Kaam

अवसाद (Depression) होने पर दुनिया खराब लगने लगती है। आपका मन किसी भी चीज को करने में नहीं लगता है और दुनिया तो आपको अपने खिलाफ ही लगती है। ऐसी स्थिति में जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और आपको एकदम से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपके बारे में ही बात कर रहे हैं।

डिप्रेशन में इंसान को सबकुछ बिखरता हुआ लगता है और परेशानी के कारण लोग कई बार वो कदम उठा लेते हैं जो उन्हें कभी भी नहीं उठाना चाहिए। आप कितने लोगों की जिंदगी का तारा हैं और कितने लोग आपकी मुस्कान को देखने के लिए ही जीते हैं इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा।

दरअसल हमारे समाज में इंसान की तारीफ कम और उसकी बुराई ज्यादा की जाती है। इस स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि अगर पिता ने डांटा है या गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है तो उसमें आपकी ही गलती थी या आपको लोग पसंद नहीं करते। इन बातों को हटाएँ और अगर वो ना हट रही हों तो इन चीजों को करें, इससे आपको लाभ होगा।

डिप्रेशन से बचने के लिए करें ये 5 काम (5 things to avoid and cure depression)

वर्जिश या योग करें (Exercise or Yoga)

आप किस में ज्यादा कम्फर्टेबल हैं वो आप जानें लेकिन आप दोनों में से किसी भी एक या फिर दोनों का चुनाव कर सकते हैं। दिमाग में कई प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी भावनाओं के आधार पर बाहर आते हैं और अपना प्रभाव ड़ालते हैं। ऐसे में जब आप खून का दौडान दिमाग में सही करेंगे तो डिप्रेशन भी दूर होने लगेगा।

गिलास को हमेशा आधा भरा देखें (Look at the brighter side)

इंसान हो या सिक्का, सबके दो पहलू हैं। एक तरफ जहाँ आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं तो वहीं कुछ चीजों के फायदे भी हैं। अगर आपको किसी अपने ने डांटा है तो ये एक बड़ी बात है। कोई आपका भला चाहता है तभी तो वो आपको डांटकर के ठीक करना चाहता है। माँ बाप कई बार सिर्फ हमें सही राह पर लाने के लिए डांटते हैं। यदि आपकी प्रेमिका या प्रेमी दूर हो गया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस तरह से इस खाली समय का सदुपयोग करके खुद को बेहतर बना सकते हैं।

अपनी बातों को लिखना शुरू करें (Start writing your feelings)

मूड स्विंग्स पुरुषों में भी होते हैं। अगर आपको कोई भी बात बुरी लग रही है तो उसके बारे में कहीं लिख लें। आप अपनी डायरी में उसकी जानकारी दे सकते हैं। इससे आप अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखेंगे जो आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। दिल पर रखा बोझ हटने से अच्छा लगता है।

किसी करीबी से बात करें (Talk to your loved ones)

जब कोई साथ नहीं होता है तो भी परिवार होता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने परिवार वालों से बात करने से गुरेज है। अगर किसी वजह से ऐसा है तो आपके पास कोई दोस्त होगा जो आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी रखे। ऐसे दोस्त से बातें करें लेकिन सुझाव आप अपने सही मन के आधार पर लें। किसी के प्रभाव में ना आएं।

डॉक्टर से सलाह लें (Consult a doctor)

डॉक्टर से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह से शरीर के बाकी अंगों के लिए डॉक्टर होते हैं वैसे ही आपके शरीर के इस अब्ग और सबसे जरूरी अंग के लिए भी एक डॉक्टर होते हैं जिन्हें मनोचिकिस्तक कहा जाता है। अपने डॉक्टर से कोई बात ना छुपाएं। इससे आपको काफी लाभ होगा जो एक अच्छी बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

