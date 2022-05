बालों के लिए गुड़हल के 6 फायदे : Balon ke liye gudhal ke 6 fayde

गुड़हल (Hibiscus) के फूल का पेड़ आमतौर पर हर घर के बगीचे में देखने को मिलता है। इस फूल का उपयोग लोग ज्यादातर मंदिरों में चढ़ाने के लिए करते हैं। यह फूल कई रंगों में होता है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। इस फूल को बहुत से औषधीय उपयोग में लाया जाता है, यह फूल बालों को स्वस्थ रखने के बहुत काम आता है। गुड़हल के फूल के उपयोग से बाल (Hair) घने और लंबे हो जाते हैं, ये फूल बालों को मजबूती भी प्रदान करता है, और इसके इस्तेमाल से बाल मुलायम और काले होते हैं। इस फूल के कई सारे फायदे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे-

बालों के लिए फायदेमंद गुड़हल का फूल

लंबे और घने बालों के लिए गुड़हल ( Hibiscus for long and thick hair)

बालों को बनाएं चमकदार (Make hair shiny)

बालों को करे मुलायम (Make hair soft)

रूखे बालों से छुटकारा दिलाने में मददगार, गुड़हल (Helpful in getting rid of dry hair, hibiscus)

डैंड्रफ से मिले राहत ( Relief from dandruff )

बालों को बनाए मजबूत (Make hair storng )

इस तरह से करें गुड़हल का इस्तेमाल

गुड़हल बालों को मजबूती देता है, जिससे बाल झड़ना (Hair fall) बहुत हद तक कम हो जाता हैं। गुड़हल को बालों में लगाने के लिए उसे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें, और फिर उस पानी से अपने बालों को धोलें। इसके फूल को आप मेंहदी में मिलाकर भी लगा सकते हैं, जिससे बाल नरम रहेंगे और बालों का रूखा पन भी जाएगा।

बालों में तेल तो हम सभी लगाते ही हैं, लेकिन अगर आप गुड़हल के फूल को नारियल (Coconut oil) या सरसों ( Mustard oil) के तेल में डालकर उसे हल्का गरम कर लें, फिर इसे बालों में लगाएं और अच्छी तरह से मालिश करें, इसके बाद शैम्पू करें, तो इससे बालों में चमक आती है। साथ ही बालों का झड़ना भी बंद होता है। बालों को सुंदर और काला रखने के लिए गुड़हल के साथ अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गुड़हल और अंडे को एक साथ मिलाएं और उसे बालों में लगाएं, फिर देखिए बाल कितने सुंदर दिखते हैं। गुड़हल के यह फायदे बालों के लिए बहुत लाभदायक साबित होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Shilki Rathore