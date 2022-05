सेब के जूस के फायदे और नुकसान-Seb ke juice ke fayde aur nuksaan

Advantages and disadvantages of apple juice in hindi: सेब सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं। रोजाना एक सेब का सेवन करने से आप खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। कई लोग सेब खाने की बजाए उसका जूस पीना पसंद करते हैं। सेब जितना फायदेमंद होता है उतना ही उसका जूस भी सेहत के लिए फायेदमंद माना जाता है। इसका जूस शरीर में एंटीऑक्‍सीडेंट्स,मिनरल और विटामिन की कमी को दूर करता है। सेब के जूस की मदद से आप शरीर में खून की कमी को भी दूर कर सकते हैं। हालांकि इसका ज्यादा सेवन करने से शरीर को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सेब के जूस के फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं।

सेब के जूस के फायदे

हृदय के लिए(For Heart)

सेब के जूस में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और पॉलीफेनोल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है।

अस्थमा से दिलाए राहत(For Asthama)

फ्लेवोनॉयड से भरपूर सेब अस्थमा की समस्या को भी दूर करने में बहुत कारगर है। सेब के जूस का सेवन करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है और उसे सुचारू ढ़ंग से काम करने में मदद करता है।

हड्डियों को बनाएं मजबूत(For Bones)

सेब के जूस में बोरोन, विटामिन सी और आयरन जैसे पोषक तत्व होते है , जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में इसका सेवन जरूर करें।

सेब के जूस के नुकसान

डायरिया(Diarrhoea)

सेब के जूस का ज्यादा सेवन करने से डायरिया की समस्या हो सकती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फ्रुक्टोज होता है।

दांतों को नुकसान(damage to teeth)

सेब के जूस का ज्यादा सेवन करने से दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

मोटापा(obesity)

सेब के जूर में शुगर भी भरपूर मात्रा में होता है। ऐसे में ये मोटापा का कारण भी बन सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

