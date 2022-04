गर्मियों में पुदीना खाने के गजब के फायदे, कुछ नुकसान भी- Garmiyo me pudina khane ke gajab ke fayde, kuch nuksan bhi

गर्मी शुरु होते ही लोग ठंडी तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं। दही, छांछ, नींबू पानी, नारियल पानी, खीरा-ककड़ी तरबूज के साथ ही पुदीने (Mint water) का भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। पुदीने का इस्तेमाल चटकी के रूप में ज्यादा किया जाता है। गर्मियों में पुदीना (Mint is beneficial in summers) का शरबत पीना काफी फायदेमंद होता है। पुदीने को गुणों की खान माना जाता है। पुदीने को हम चटनी, शरबत, पानी, जूस या पुदीने का इस्तेमाल पराठा बनाते वक्त भी करते हैं। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में अगर हम पुदीना का सेवन करते हैं तो इसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान भी।

गर्मियों में पुदीना खाने के गजब के फायदे-Garmiyon mein pudina khane ke gajab ke fayde in hindi

हीट स्ट्रोक से बचाए पुदीना (Mint Protects from Heat Stroke)

हीट स्ट्रोक यानी गर्मी में लू से बचने के लिए पुदीने का खूब इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम में घर से बाहर जाने से पहले पुदीने का रस पिएं या फिर शरबत पीकर जाने से लू लगने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसके साथ ही गर्मी में जब पेट दर्द की समस्या होती है तो भी पुदीना काम आ सकता है। इसके लिए पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिलाकर खाने से पेट दर्द से आराम मिलता है।

गर्मी के मौसम में हैजा से बचाए पुदीना (Mint to protect against cholera)

गर्मी के मौसम में हैजा का खतरा ज्यादा रहता है। इसमें दस्त अधिक होता है। सही समय पर इलाज न कराया जाए तो हैजा खतरनाक भी साबित हो सकता है। हैजा होने पर पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इसकी पत्तियों का रस निकाल लें और बराबर मात्रा में प्याज का रस और नींबू का रस मिलाकर सेवन करें काफी फायदा होगा।

पाचन शक्ति सुधारे पुदीना (Mint improves digestion)

पुदीना में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही पेट में गैस की समस्या होने पर पुदीना काफी कारगर है। इसमें मेन्थॉल होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाइल सॉल्ट और एसिड के निष्कासन को एक्टिव करता है। गर्मी में उल्टी या मतली की समस्या होने पर भी पुदीना का रस पीना चाहिए।

सांस की बदबू (Remove bad breath with mint)

सांस की बदबू को दूर करने में पुदीना काफी मदद करता है। पुदीने में मेन्थॉल होता है जो ठंडक पहुंचाता है और साथ ही इसके जीवाणुरोधी गुण बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं।

स्किन के लिए फायदेमंद है पुदीना (Mint is beneficial for the skin)

पुदीना एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है। जो, पिंपल्स को खत्म करने के साथ ही स्किन पर होने वाले दाग, धब्बे और खुजली की समस्या को भी दूर करती है।

पुदीने के नुकसान (Side effects of Mint)

किसी भी चीज का अगर अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं दो शरीर पर उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में पुदीना का भी अधिक मात्रा में सेवन करना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अधिक सेवन से निम्न समस्याएं हो सकती हैं।

-मतली

-उल्टी

-पेट और सीने में दर्द व जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj