Ayurvedic benefits of Lemon in hindi: नींबू का सेवन करना शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व विटामिन-सी, फाइबर, प्रोटीन, पानी की मात्रा के अलावा कई सारे और भी गुण मौजूद होते हैं। नींबू पानी या फिर नींबू के चाय का सेवन हम खुब करते हैं। नींबू के सेवन से कई सारे फायदे हैं। इम्यून सिस्टम के लिए यह अच्छा तो है ही, साथ ही वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। इसके अलावा नींबू चेहरे से लेकर बालों की रंगत तक के लिए लाभकारी है।

नींबू के आयुर्वेदिक लाभ- Nimbu ke Ayurvedic Labh in hindi

मुहांसों के लिए नींबू के फायदे (for acne benefits of lemon)

नींबू जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है उतना ही त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। चेहरे के दाग-धब्बों, कील-मुहांसों को दूर करने के लिए हम कई सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, इस समस्या से छुटकारा पाने में नींबू आपकी मदद कर सकता है। मुंहासों की समस्या को दूर करने के लिए प्रभावित जगह पर नींबू का रस लगाने से जल्द ही इससे छुटकारा मिल सकता है।

कब्ज को दूर करे नींबू(lemon to relieve constipation)

जब भोजन सही से नहीं पचता है तो कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में जब सुबह पेट साफ नहीं होता है तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल करना काफी असरदार साबित होगा। इसके लिए सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पीने से लाभ मिलता है।

खट्टी डकार(lemon for Indigestion)

कई बार ज्यादा खाना खा लेने से या फिर कुछ अटपटा खा लेने से खट्टी डकार की समस्या हो जाती है। ऐसे में सीने में जलन या फिर गले में जलन की समस्या लगातार बनी रहती है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच नींबू का रस और स्वादानुसार नमक मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। साथ ही भोजन को पचने में भी काफी मदद मिलती है।

उल्टी (drink lemonade in vomiting)

कई बार गर्मी के चलते, ज्यादा भोजन करने से या फिर कई अन्य कारणों से उल्टी की समस्या हो जाती है। उल्टी होने पर एक गिलास पानी में नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर का घोल मिलाकर पी जाएं। या फिर नींबू के रस में काली मिर्च के साथ काला नमक डालकर सेवन करें इससे जल्द ही उल्टी बंद हो सकती है।

पेट दर्द (Lemon for stomach pain)

नींबू पेट संबंधी समस्याओं के लिए बेहद ही कारगर माना गया है। पेट दर्द की समस्या में आधा चम्मच नींबू के रस में काला नमक, जीरा, अजवाइन मिलाकर दिन में कम से कम तीन बार सेवन करने से लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही चाहे तो, नींबू के रस को पानी में मिलाकर गर्म कर सेवन कर सकते हैं। इससे भी काफी लाभ मिल सकता है।

मिचलाना (Nausea will go away with lemon)

जी मिचलाने पर नींबू का सेवन करना फायदेमंद होगा। क्योंकि, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में नींबू का रस और नमक मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है।

