सिरदर्द का बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज- Sir Dard ka behatrin Ayurvedic Ilaj

Ayurvedic Treatment for Headache in hindi: सिरदर्द आम बीमारी है। अधिकांश मामलों में थकान और चिंता के कारण सिर दर्द होता है। सिर दर्द होने पर किसी काम में मन नहीं लगता है। कई बार ज्यादा धूप में खड़े रहने से भी सिर दर्द होने लगता है। साथ ही पेट की गैस का भी असर सिर पर पड़ता है जिससे सिर दर्द की समस्या उभर सकती है। वहीं, कई लोग इस समस्या से लगातार परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर दवा खा-खाकर थक गए हैं तो फिर कुछ आयुर्वेदिक उपचार को भी अपना कर देख लें। क्योंकि, आयुर्वेद को अगर सही से फॉलो किया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है।

सिरदर्द का आयुर्वेदिक इलाज |Ayurvedic remedies for headache

चंदन (Sir Dard Me lagaye Chandan Ka lep)

सिर दर्द के लिए चंदन का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होते आ रहा है। सिर दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है तो ऐसे में चंदन का पेस्ट लगाने से आराम मिल सकता है। इसके लिए चंदन की लकड़ी को घिसकर पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे अपने माथे पर कुछ देर के लिए लगा लें। इससे जल्द ही सिर दर्द की समस्या से आराम मिल जाएगा।

पुदीना (Peppermint will relieve headache)

साइनस, एलर्जी या फिर सर्दी-जुकाम की समस्या होने पर भी सिर दर्द होने लगाता है। ऐसे में पुदीना काफी काम आ सकती है। इसके लिए पुदीने का अर्क या तेल का इस्तेमाल करें। पुदीने के तेल से अपने सिर की मालिश करें। इसके साथ ही चाहें तो पुदीने की पत्तियों को पीसकर इसका लेप तैयार कर लें और फिर इसे माथे पर लगा लें। इससे भी सिर दर्द में काफी आराम मिल सकता है।

तुलसी की पत्तियां (Basil leaves are beneficial in headache)

तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही कई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तुलसी लाभकारी मानी गई है। सिर दर्द की भी समस्या में तुलसी काफी असर दिखा सकती है। अगर गैस या फिर सर्दी जुकाम के चलते सिर दर्द हो रहा है तो तुलसी की पत्तियों से बनी चाय का सेवन करें। इससे जल्द आराम मिल जाता है।

पिपली (Pipli is beneficial in headache)

कई बार सिर दर्द का वजह एसिडिटी या फिर खांसी-जुकाम भी होता है। ऐसे में पिपली का इस्तेमाल कर इससे राहत पा सकते हैं। पिपली के इस्तेमाल से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे सिर दर्द की समस्या से भी आराम मिल जाता है।

गिलोय (Headache will be removed from Giloy)

सिर दर्द की समस्या में गिलोय काफी राहत दिला सकता है। गिलोय के जूस का सेवन करने से काफी आराम मिलता है। गैस या फिर एसिडिटी होने पर अगर सिर दर्द हो रहा है तो फिर गिलोय को पानी के साथ मिलाकर पीएं। काफी आराम मिलेगा।

त्रिफला (Jyada Sir Dard ho raha hai to khaye Triphala)

जब आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है तो इसका असर सीधा सिर पर पड़ता है और ऐसे में सिर दर्द की समस्या हो सकती है। इसमें त्रिफला का काफी लाभ पहुंचा सकता है। आयुर्वेद में त्रिफला का काफी महत्व बताया गया है। सिर दर्द की समस्या में त्रिफला का चूर्ण का सेवन करें। इन सब आयुर्वेदिक उपायों के आंवला ब्राह्मी, लौंग, सौंफ, अदरक, मिश्री जैसी चीजों का भी सेवन कर सिरदर्द से आराम पाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

