रोजाना व्यायाम करने के 5 फायदे- Rojana vyayam karne ke fayde

Benefits of exercising daily in hindi: व्यायाम करने से न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान स्वस्थ रहता है। नियमित एक्सरसाइज करने से लंबे अवस्था तक जीवित रह सकते हैं। इससे मांसपेशियां सही ढंग से काम करती हैं। शरीर के लगभग सारे अंग अच्छे से काम करते हैं और किसी भी रोगों के होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। नियमित एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती है जिससे वजन संतुलित रहता है। तैराकी, दौड़ना, जॉगिंग, पैदल चलना संग कई सारी शारीरिक गतिविधियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना कर स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं।

रोजाना व्यायाम करने के 5 फायदे

वजन घटाता है (exercise can help with weight loss)

जब हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, यानी जब हम किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वजन बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका वजन नियंत्रित रहेगा। इसके साथ ही शरीर ऊर्जावान बनी रहेगी।

ऊर्जावान रहता है शरीर (Exercise can boost your energy level)

अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा में बनी रहेगी। थकान की समस्या दूर हो जाएगी और हर वक्त एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां सही ढंग से काम करती हैं। साथ ही बॉडी के लगभग सारे अंग अच्छे से काम करते हैं। जिसके चलते शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। व्यायाम से हृदय और फेफड़े भी स्वास्थ्य रहते हैं।

व्यायाम से शरीर का दर्द खत्म होता है (Exercise relieves body aches)

जब हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती है तो ऐसे में बॉडी पेन ज्यादा रहती है। लेकिन, अगर हम रोज एक्सरसाइज करें तो यह पेन खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं कई शोध में तो यह भी बात सामने आई है कि, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो पुराने से पुराना दर्द भी दूर हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, फाइब्रोमायल्गिया और क्रोनिक सॉफ्ट टिश्यू शोल्डर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं पर हुए शोध में यह बात सामने आई कि, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से ये सारी समस्या खत्म हो सकती हैं।

रोज एक्सरसाइज करने से घटता है बैड कोलेस्ट्रॉल (Daily exercise reduces bad cholesterol)

बैड कोलेस्ट्रॉल के जरिए दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हर्ट अटैक होने की संभावना अधिक रहता है। लेकिन, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य हो सकता है। वर्कआउट करने से बॉडी में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा घटने लग जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में आपका हर्ट सही ढंग से काम करेगा।

स्टेमिना (How To Increase Your Stamina)

रोजाना व्यायाम करने से शरीर में सहनशक्ति यानी स्टैमिना मजबूत होती है। कमजोर स्टेमिना के कारण आप कोई भी करने पर जल्द थक जाएंगे। इसके साथ ही कई रोगों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन, नियमित व्यायाम करके आप अपने स्टेमिना को मजबूत बना सकते हैं।

