त्वचा के लिए लेमनग्रास के फायदे- Twacha ke Liye lemongrass ke fayde

Benefits of lemongrass for skin in hindi: लेमनग्रास (Lemongrass) दिखने में साधारण घास लगती है, लेकिन यह शरीर के लिए बड़े काम की है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। साथ ही त्वचा (Lemongrass for Skin) से जुड़ी समस्याओं के लिए तो लेमनग्रास रामबाण है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों ही स्किन और बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। लेमनग्रास एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो स्किन की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।

स्किन के लिए लेमन ग्रास के फायदे-Lemongrass benefits for skin in hindi

मुहांसें (Lemongrass removes the problem of acne)

अगर आप मुंहासों की समस्या से परेशान हैं और महंगे-महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर थक चूकी हैं तो फिर एक बार लेमनग्रास का इस्तेमाल करें। इसके लिए लेमनग्रास के पानी में उबाल लें और ठंडा होने के बाद इसे आइस ट्रे में भर कर फ्रीजर में रख दें। आईस क्यूब तैयार हो जाने पर इसे मुहांसों पर अच्छे से रगड़ें। कुछ ही समय में पिंपल्स की समस्या दूर होने लगेगी।

ऑयली स्किन (Lemongrass is beneficial for oily skin)

ऑयली स्किन में भी लेमनग्रास लाभकारी है। इसके लिए लेमनग्रास को पीस कर इसमें ग्लिसरीन मिक्स कर चेहरे पर लेप लगा लें। नियमित रूप से इस्तेमाल करने से त्वचा से ऑयल कम होने लगेगा। यह एक नेचुरल टोनर की तरह काम करता है और स्किन पोर्स को अंदर से साफ करता है। इसके साथ ही ये रोमछिद्रों के आकार को कम करता है और त्वचा को कसता है और फर्म करता है।

स्किन डिटॉक्सीफाई करता है (Lemongrass detoxifies the skin)

त्वचा में अंदर से निखार लाने और रंगत में सुधार लाने के लिए लेमनग्रास का नियमित रूप से सेवन करें। पानी में इसे उबाल लें और रोज सुबह खाली पेट पीएं। इससे ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा और स्किन की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। एक तरह से ये स्किन को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है।

फ्री रेडिकल्स से बचाव करे (Lemongrass is helpful in protecting against free radicals)

लेमनग्रास प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। जो चेहरे पर मुक्त कणों से बचाता है। ये प्रदूषक तत्वों से बचाव कर स्किन को होने वाले डैमेज से बचाता है। इसके लिए लेमनग्रास को पीस लें और इसमें एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगाएं।

झुर्रियों को कम करे (Lemongrass reduces wrinkles)

चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने के लिए लेमनग्रास को उबाल कर इसका अर्क निकाल लें और इसमें शहद मिला कर चेहरे पर लगा कर आधा घंटा छोड़ दें उसके बाद चेहरा धो लें। नियमित रूप से ये करने से चेहरे की झुर्रियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी।

